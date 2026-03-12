08:38 · 12 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 12 มี.ค.

  • 📊 สรุปตลาดวันนี้ – Wall Street, น้ำมัน และเทคโนโลยี

  • S&P 500 (US500) futures -0.5% ท่ามกลางความกังวลจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ Donald Trump จะส่งสัญญาณว่าการปฏิบัติการทางทหารอาจลดความรุนแรงลงและความขัดแย้งกับอิหร่านใกล้สิ้นสุด

  • Brent crude (OIL) futures +1% อยู่ราว 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI กุมภาพันธ์ของสหรัฐออกมาใกล้เคียงคาดการณ์ (CPI YoY 2.4%) ตลาดมองว่าข้อมูลค่อนข้าง “ล้าสมัย” เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

 

 บรรยากาศตลาดโดยรวม

  • แม้ CPI สหรัฐออกมาดี ตลาดยังถูก แรงกดดันจากราคาน้ำมันสูง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
  • นักลงทุนคาด Fed จะปรับลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในฤดูใบไม้ร่วง 2026 และไม่น่าปรับลดในเดือนนี้
  • หุ้นเทคโนโลยีและ AI ยังคงได้รับความสนใจแม้มีความไม่แน่นอนจากต้นทุน CAPEX สูง

 โลหะมีค่า

  • ทองคำ: ลดลงเล็กน้อย
  • เงิน (Silver): -3% อยู่ที่ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมอุตสาหกรรมโลกและนโยบายการเงิน

 สกุลเงินดิจิทัล

  • Bitcoin: ใกล้ 70,500 ดอลลาร์
  • Ethereum: สูงกว่า 2,100 ดอลลาร์
  • ตลาดยังคงรับแรงหนุนจาก ดอลลาร์แข็งค่า จากอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับราคาน้ำมัน

 ตลาดหุ้นเทคโนโลยี & หุ้นเด่น

  • Oracle (ORCL.US) +8% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับ CAPEX
  • Microsoft (MSFT.US) เจรจาเช่ากำลังไฟสำหรับ AI data center ขนาดใหญ่ที่ Abilene, Texas
  • Meta Platforms (META.US) สนใจเช่าพื้นที่เดียวกัน
  • Nvidia (NVDA.US) ชิป AI สำหรับเซิร์ฟเวอร์จะถูกนำไปใช้ในศูนย์ข้อมูลใหม่
  • ข่าวไม่กระตุ้นความผันผวนรุนแรงในหุ้นที่เกี่ยวข้อง

 การชะลอตัวของราคารถมือสองและประกันภัยช่วยลดแรงกดดันต่อ Core CPI

 ข้อมูลน้ำมัน EIA

  • Crude oil inventories: 3.824M (คาด 2.5M; ก่อนหน้า 3.475M)
  • Gasoline inventories: -3.654M (คาด -2M; ก่อนหน้า -1.704M)
  • Distillate inventories: -1.349M (คาด -0.947M; ก่อนหน้า 0.429M)
  • Cushing crude inventories: 0.117M (ก่อนหน้า 1.564M)

🇺🇸 ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สหรัฐ กุมภาพันธ์ 2026

  • CPI MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
  • CPI YoY: 2.4% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%)
  • Core CPI MoM: 0.2% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%)
  • Core CPI YoY: 2.5% (คาด 2.5%; ก่อนหน้า 2.5%)

Source: xStation5

13 มีนาคม 2026, 18:30

🔴LIVE: 3 ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อนตลาด
13 มีนาคม 2026, 17:35

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
13 มีนาคม 2026, 17:22

เตลาดเด่นวันนี้: US500 เคลื่อนไหวตามข้อมูล PCE และแรงส่งจากกระแส AI
13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
