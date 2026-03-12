ข่าวเด่นวันนี้ 12 มี.ค.

📊 สรุปตลาดวันนี้ – Wall Street, น้ำมัน และเทคโนโลยี
S&P 500 (US500) futures -0.5% ท่ามกลางความกังวลจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ Donald Trump จะส่งสัญญาณว่าการปฏิบัติการทางทหารอาจลดความรุนแรงลงและความขัดแย้งกับอิหร่านใกล้สิ้นสุด
Brent crude (OIL) futures +1% อยู่ราว 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI กุมภาพันธ์ของสหรัฐออกมาใกล้เคียงคาดการณ์ (CPI YoY 2.4%) ตลาดมองว่าข้อมูลค่อนข้าง “ล้าสมัย” เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
บรรยากาศตลาดโดยรวม
- แม้ CPI สหรัฐออกมาดี ตลาดยังถูก แรงกดดันจากราคาน้ำมันสูง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
- นักลงทุนคาด Fed จะปรับลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในฤดูใบไม้ร่วง 2026 และไม่น่าปรับลดในเดือนนี้
- หุ้นเทคโนโลยีและ AI ยังคงได้รับความสนใจแม้มีความไม่แน่นอนจากต้นทุน CAPEX สูง
โลหะมีค่า
- ทองคำ: ลดลงเล็กน้อย
- เงิน (Silver): -3% อยู่ที่ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมอุตสาหกรรมโลกและนโยบายการเงิน
สกุลเงินดิจิทัล
- Bitcoin: ใกล้ 70,500 ดอลลาร์
- Ethereum: สูงกว่า 2,100 ดอลลาร์
- ตลาดยังคงรับแรงหนุนจาก ดอลลาร์แข็งค่า จากอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกี่ยวกับราคาน้ำมัน
ตลาดหุ้นเทคโนโลยี & หุ้นเด่น
- Oracle (ORCL.US) +8% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับ CAPEX
- Microsoft (MSFT.US) เจรจาเช่ากำลังไฟสำหรับ AI data center ขนาดใหญ่ที่ Abilene, Texas
- Meta Platforms (META.US) สนใจเช่าพื้นที่เดียวกัน
- Nvidia (NVDA.US) ชิป AI สำหรับเซิร์ฟเวอร์จะถูกนำไปใช้ในศูนย์ข้อมูลใหม่
- ข่าวไม่กระตุ้นความผันผวนรุนแรงในหุ้นที่เกี่ยวข้อง
การชะลอตัวของราคารถมือสองและประกันภัยช่วยลดแรงกดดันต่อ Core CPI
ข้อมูลน้ำมัน EIA
- Crude oil inventories: 3.824M (คาด 2.5M; ก่อนหน้า 3.475M)
- Gasoline inventories: -3.654M (คาด -2M; ก่อนหน้า -1.704M)
- Distillate inventories: -1.349M (คาด -0.947M; ก่อนหน้า 0.429M)
- Cushing crude inventories: 0.117M (ก่อนหน้า 1.564M)
🇺🇸 ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สหรัฐ กุมภาพันธ์ 2026
- CPI MoM: 0.3% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
- CPI YoY: 2.4% (คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%)
- Core CPI MoM: 0.2% (คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.3%)
- Core CPI YoY: 2.5% (คาด 2.5%; ก่อนหน้า 2.5%)
Source: xStation5
