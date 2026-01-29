อ่านเพิ่มเติม
19:31 · 29 มกราคม 2026

โอกาสสุดท้าย สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • รับหุ้น GRAB ฟรี ก่อนโปรโมชั่นสิ้นสุด

XTB แจกฟรี หุ้น Grab แบบ real stock เพียงเปิดบัญชีวันนี้ รับหุ้นโดยอัตโนมัติ ผ่าน 3 ขั้นตอน


1. เปิดบัญชี XTB

3. เปิดใช้งานบัญชี โดยการฝากเงินครั้งแรก (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)

3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้น Grab เข้าพอร์ต

📌 เกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB:Video


 
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก