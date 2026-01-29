โอกาสสุดท้าย สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่

- รับหุ้น GRAB ฟรี ก่อนโปรโมชั่นสิ้นสุด
XTB แจกฟรี หุ้น Grab แบบ real stock เพียงเปิดบัญชีวันนี้ รับหุ้นโดยอัตโนมัติ ผ่าน 3 ขั้นตอน
1. เปิดบัญชี XTB
3. เปิดใช้งานบัญชี โดยการฝากเงินครั้งแรก (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้น Grab เข้าพอร์ต
📌 เกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link
📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C
📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB:Video
