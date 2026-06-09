  
21:16 · 9 มิถุนายน 2026

โบนัสต้อนรับเทรดเดอร์มือใหม่

 

🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ
✔ โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด
✔ สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น
✔ เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
1️⃣ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน
2️⃣ รอรับอีเมลยืนยันจาก XTB
3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี

💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น

⏰ โปรโมชันมีเวลาจำกัด รีบรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต!

👉 สมัครเลยตอนนี้
👉 ฝากเงินเพื่อรับโบนัส

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📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global

☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)

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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
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