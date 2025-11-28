ตลาดสหราชอาณาจักรกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ: เมื่อวานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Rachel Reeves ได้นำเสนองบประมาณสำหรับปีข้างหน้า งบประมาณนี้ถูกมองว่าเป็น ตัวเร่งปัจจัยปลายปี นักลงทุนจับตาทุกการตัดสินใจของรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด หลังการประกาศ สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคาดการณ์เศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศ ได้ปรับปรุงแนวโน้มการคลังและเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
บริบทเศรษฐกิจ
-
หนี้สาธารณะ ขณะนี้อยู่ที่เกือบ 98% ของ GDP — สูงกว่าช่วงต้นศตวรรษถึง 3 เท่า
-
ภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสร้างความกดดันต่องบประมาณ ขาดดุลคาดการณ์ที่ 4.5% ของ GDP ในปี 2024
-
ขาดดุลปีนี้อาจเพิ่มเป็น 5.0% ของ GDP เนื่องจากการคาดการณ์ของ OBR ถูกปรับขึ้นหลายครั้ง
-
รัฐบาลจึงประกาศมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพการคลังของประเทศ
-
เงินเฟ้อยังคงสูงต่อเนื่อง ทำให้ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ต้องคงอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา
-
สำหรับปี 2025 เงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 3.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 0.9 จุด
-
ต้นเดือนพฤศจิกายน BoE ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.0% ท่ามกลางความเห็นที่แตกแยก: 4 จาก 9 สมาชิกโหวตเห็นควรลดอัตรา 25 จุดฐาน
-
เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวช้า อัตราการออมที่เพิ่มขึ้น สะท้อนความระมัดระวังของครัวเรือนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
-
ดังนั้น BoE อาจดำเนิน นโยบายลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป แม้เงินเฟ้อยังสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวเกินไปและลดความเสี่ยงด้านงบประมาณ
การประกาศของรัฐมนตรีว่าการคลัง
-
รัฐมนตรีว่าการคลังเสนอ แผนปรับสมดุลการคลัง ผ่านการ ขยายการใช้จ่ายภาครัฐในวงกว้าง ครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้
-
ระยะสั้น ขาดดุลคาดว่าจะ แย่ลง เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น
-
รัฐบาลชี้ว่าภายใน 2–4 ปี รายจ่ายนี้จะถูก ชดเชยด้วยรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้น
-
การคาดการณ์งบประมาณจนถึงปี 2030 ประเมินว่า:
-
การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 11 พันล้านปอนด์
-
รายได้เพิ่มขึ้น 26 พันล้านปอนด์ จากมาตรการใหม่
-
-
เป้าหมายหลัก: ฟื้นฟู งบประมาณหลักให้เกินดุล ภายในปี 2029–2030
-
OBR คาดว่า จากขาดดุลหลัก 1.5% ของ GDP ในปี 2024–2025 จะกลายเป็น เกินดุล 1.4% ในปี 2030–2031
-
รัฐบาลต้องเดิน เส้นบางระหว่างการกระตุ้นการเติบโตและการบริโภคด้วยการเพิ่มการใช้จ่ายทันที กับการยอมรับ ศักยภาพการเติบโตระยะกลางถึงยาวที่ลดลง
-
ผลกระทบทันที: การคาดการณ์ GDP จริงระยะสั้น ถูกปรับขึ้น 0.5 จุด สำหรับปี 2025
-
ต้นทุนของนโยบายนี้จะชัดเจนในปีต่อ ๆ ไป เมื่อ แพ็กเกจการคลังขนาดใหญ่ถูกดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
GDP และมาตรการงบประมาณ
-
GDP จริง (Real GDP) คาดว่าจะสูงกว่าที่ประเมินก่อนหน้านี้ในปี 2025 ก่อนที่จะถูกปรับลดลงตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
แหล่งที่มา: Haver Analytics, OBR
รายละเอียดมาตรการ
การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ: +11 พันล้านปอนด์ในปี 2029–2030
-
การใช้จ่ายด้านสังคม: +9 พันล้านปอนด์
-
ยกเลิกการตัดสิทธิ์ค่าช่วยเหลือค่าความร้อนฤดูหนาวและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้า (มีค่าใช้จ่าย 7 พันล้านปอนด์ในปี 2029–2030)
-
ยกเลิกข้อจำกัดเด็กสองคนสำหรับ Universal Credit (มีค่าใช้จ่าย 2–3 พันล้านปอนด์ภายในปี 2029–2030)
-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: +2 พันล้านปอนด์ในปี 2029–2030 (แต่เพิ่ม +10 พันล้านปอนด์ในปี 2027–2028)
การเพิ่มรายได้จากภาษี: +26 พันล้านปอนด์ในปี 2029–2030
-
การตรึงเกณฑ์ภาษีตั้งแต่ปี 2028–2029: +8 พันล้านปอนด์
-
การเพิ่ม National Insurance: +4.7 พันล้านปอนด์
-
ภาษีเงินปันผลและกำไรจากทุนสูงขึ้น: +2.1 พันล้านปอนด์
-
การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนสำหรับรถไฟฟ้าและไฮบริด: +1.4 พันล้านปอนด์
-
การลดสิทธิหักค่าเสื่อมราคาในบริษัท: +1.5 พันล้านปอนด์
-
การปรับปรุงภาษีการพนัน: +1.1 พันล้านปอนด์
พลวัตตลาดพันธบัตรสหราชอาณาจักร
การเปลี่ยนแปลงโค้งผลตอบแทน (Yield Curve)
-
หนึ่งปีที่ผ่านมา โค้งผลตอบแทนของสหราชอาณาจักรเคยกลับด้าน โดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าอัตราระยะยาว
-
หลังจากนั้น โค้งผลตอบแทนกลับสู่ปกติ เนื่องจาก ธนาคารแห่งอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง (ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม และกรกฎาคม)
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 1 ปีลดลงจาก 4.55% เป็น 3.73%
-
ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนระยะยาว (มากกว่า 8 ปี โดยเฉพาะพันธบัตร 10, 20, 30 ปี) ปรับสูงขึ้นอย่างชัดเจน
สาเหตุการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาว
-
Premia ระยะยาว (Term Premium) สูงขึ้น — เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่นักลงทุนต้องการจากการถือพันธบัตรระยะยาว
-
ปัจจัยที่ผลักดัน premia ระยะยาวเพิ่มขึ้น:
-
เงินเฟ้อยังคงสูงต่อเนื่อง (3.6% YoY ในเดือนตุลาคม) แม้ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเพิ่มขึ้น
-
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางการคลังของประเทศ
-
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความต้องการพันธบัตรรัฐบาล (gilts)
-
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความต้องการพันธบัตร
-
ในอดีต ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลของสถาบันในประเทศ แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสองผู้เล่นหลัก: กองทุนบำนาญสหราชอาณาจักร และ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)
-
ความต้องการจากทั้งสองฝ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานถูกทำลาย
-
สำหรับ BoE การลดลงเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
-
BoE ยุติ โครงการ Quantitative Easing (QE) ผ่านการเข้าร่วมประมูลพันธบัตรรัฐแบบเชิงโครงสร้าง
-
เปลี่ยนไปใช้ Quantitative Tightening (QT) — ลดงบดุลโดยไม่ลงทุนใหม่ในพันธบัตรครบกำหนด
-
นโยบาย QT ส่งผลทางอ้อมต่อ แรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี อุปทานพันธบัตรเพิ่มขึ้นในตลาด
-
-
ความต้องการในประเทศที่ลดลงนี้ต้องถูกทดแทนด้วย นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมักเรียกร้อง term premiums สูงขึ้น โดยเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน
-
รายงาน Fiscal Risks and Sustainability 2025 (FRS) คาดว่า term premiums จะเพิ่มขึ้น 0.8 จุด ในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากความต้องการพันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่อ่อนตัว
-
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันอย่างมากต่ออัตราผลตอบแทนระยะยาว
-
ขณะนี้ พันธบัตร 10 ปีอยู่ใกล้ 4.5% ซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD
-
ในสภาพแวดล้อมนี้ BoE ตัดสินใจ ชะลอการลดขนาดงบดุล (QT) เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทน
-
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุปทานพันธบัตร
-
Debt Management Office (DMO) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการและโครงสร้างหนี้สาธารณะของสหราชอาณาจักร ได้ปรับกลยุทธ์อย่างมากในรอบ 10 ปี
-
10 ปีก่อน ความต้องการพันธบัตรระยะยาวสูงกว่าปัจจุบันมาก
-
ตั้งแต่นั้น ตลาดให้ความสำคัญกับ พันธบัตรระยะสั้นมากขึ้น
-
อายุเฉลี่ยของการออกใหม่ตอนนี้ประมาณ 10 ปี เทียบกับ 20 ปีในปี 2015–2016
-
ปัจจุบัน 44% ของการออกพันธบัตรใหม่เป็นพันธบัตรระยะสั้น เพิ่มขึ้น 20 จุดเทียบกับปี 2015–2016
-
-
การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึง กลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปของกองทุนบำนาญสหราชอาณาจักร ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดความเสี่ยงด้านระยะเวลา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้
-
ต้นทุนรีไฟแนนซ์ต่ำลงสำหรับรัฐบาล
-
อัตราระยะสั้นต่ำกว่าอัตราระยะยาวโดยธรรมชาติ
-
การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาวจึงถูกชดเชยบางส่วนด้วยการออกพันธบัตรระยะสั้น
-
แนวโน้มนี้สังเกตได้ในสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน
-
-
ความเสี่ยงต่อการประมูลสูงขึ้น
-
เนื่องจากตารางการออกพันธบัตรระยะสั้นหนาแน่น
-
อายุเฉลี่ยลดลง ทำให้ต้องรีไฟแนนซ์บ่อยขึ้น ต้องการ ความต้องการพันธบัตรระยะสั้นที่มั่นคงเชิงโครงสร้าง
-
-
ความผันผวนสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
-
อายุพันธบัตรยาวช่วยลดความผันผวน แต่ในโปรไฟล์ปัจจุบัน หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1 จุดในปี 2025–2026 จะทำให้ ต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่ม 17 พันล้านปอนด์ในปี 2030–2031
-
-
การพึ่งพา BoE มากขึ้น
-
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoE มีผลโดยตรงต่อพันธบัตรระยะสั้น
-
ส่งผลให้ สองพันธกิจดั้งเดิมของ BoE (การรักษาการจ้างงานและการควบคุมเงินเฟ้อ) ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป
-
BoE ต้องพิจารณา ความยั่งยืนของแนวทางการคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลทางการเงินระยะสั้นและกลาง
-
-
การพัฒนานี้สังเกตได้ในสหรัฐฯ เช่นกัน และก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับ ความเป็นอิสระที่แท้จริงของธนาคารกลางจากรัฐบาล
-
ในท้ายที่สุด นโยบายนี้ยัง ส่งผลให้ term premiums ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
Alexandre Germann, นักวิเคราะห์ตลาด, XTB
การปรับทิศทางอีกครั้งของเยอรมนีจะจบลงอย่างไร?
ข่าวเด่น: บันทึกการประชุม FOMC – หลายเสียงคัดค้านการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม!
ปัญหาของกูเกิลในยุโรป
US100 พุ่งขึ้น 1.5% 📈