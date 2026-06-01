ปฏิทินเศรษฐกิจ: เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้และตลอดสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง? ❓

📈 ตลาดยุโรปเปิดเดือนมิถุนายนในแดนบวก โดยมี Nvidia และ Microsoft เป็นแรงหนุนหลักของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นเดือนใหม่ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับตลาด
📊 ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขาย
ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนบวกอย่างระมัดระวัง โดยดัชนีที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด ได้แก่
🟢 EU50: +0.43%
🟢 ITA40: +0.24%
🟢 NED25: +0.22%
ขณะที่ตลาดหลักอย่าง
🟢 DE40: +0.18%
🟢 FRA40: +0.21%
ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
ด้านดัชนีวัดความผันผวนของยุโรป VSTOXX ปรับตัวลดลง -0.25% ขณะที่ดัชนี SUI20 ของสวิตเซอร์แลนด์อ่อนตัวเล็กน้อยที่ -0.05% สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นบวกในระดับปานกลาง โดยยังไม่พบสัญญาณความตื่นตระหนกในตลาด
🌐 ภาพรวมตลาดโลก
บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยสินทรัพย์กลุ่มพลังงานเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น
🟢 NATGAS: +2.56%
🟢 OIL.WTI: +2.43%
🟢 OIL: +2.15%
แรงหนุนหลักมาจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงปัญหาการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐฯ สามารถคุ้มกันเรือพาณิชย์ได้เพียงบางส่วนของปริมาณการเดินเรือตามปกติ
ในฝั่งเอเชีย
🟢 JP225: +1.43%
🟢 CHN.cash: +1.16%
ส่วนตลาดสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่อง
🟢 US100: +0.61%
🟢 US500: +0.33%
สะท้อนความคาดหวังว่า Wall Street อาจเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ หลังจากปิดเดือนพฤษภาคมด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดย Nasdaq ปรับตัวขึ้นกว่า 8% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 5.2%
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ไฮไลต์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมจากหลายประเทศทั่วโลก
🇨🇳 China Caixin Manufacturing PMI
✅ ประกาศแล้วที่ 51.8
(สูงกว่าคาดการณ์ที่ 51.5 แต่ต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 52.2)
แม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในโซนขยายตัว
🇵🇱 GDP ไตรมาส 1 ของโปแลนด์ (09:30 น.)
คาดการณ์: +3.4% YoY
ครั้งก่อน: +4.1% YoY
ตลาดจับตาความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
🇩🇪 Germany Manufacturing PMI (09:55 น.)
คาดการณ์: 49.9
ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและหดตัว
🇪🇺 Eurozone Manufacturing PMI (10:00 น.)
คาดการณ์: 51.4
🇺🇸 ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ (16:00 น.)
คาดการณ์: 53.0
ครั้งก่อน: 52.7
⭐ ถือเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของวันนี้ เนื่องจากอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายของ Fed
🇨🇭 GDP ไตรมาส 1 ของสวิตเซอร์แลนด์
ประกาศออกมาแล้วที่ +0.7% QoQ
สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ +0.6%
สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสวิสในช่วงต้นปี
🔑 ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้
🌍 ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในโหมด "บริหารจัดการวิกฤต" โดยราคาน้ำมันตอบสนองอย่างรุนแรงต่อทุกข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีหรือความขัดแย้งในภูมิภาค
💻 COMPUTEX Taipei และ Microsoft Build
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เปิดตัวชิป N1X และซูเปอร์ชิป RTX Spark รุ่นใหม่ ขณะที่คอมพิวเตอร์ Windows ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM รุ่นแรกเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรม AI และพีซีแห่งอนาคต
📊 ISM Manufacturing PMI (16:00 น.)
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญชุดแรกของสัปดาห์จากสหรัฐฯ ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ ซึ่งตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 85,000 ตำแหน่ง
🛢️ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ: เครื่องชี้วัดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ราคาน้ำมัน WTI กำลังเข้าใกล้ระดับ 90 USD/bbl ขณะที่ทุกความเคลื่อนไหวจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงมีศักยภาพที่จะสร้างแรงกระเพื่อมต่อราคาพลังงานและตลาดการเงินทั่วโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ
สรุปข่าวเช้า: Nvidia และ Microsoft กำลังจุดไฟให้ตลาดเช้านี้ ⚡
ข่าวเด่นวันนี้ 1 มี.ย.
