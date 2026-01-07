ตลาดเด่น: OIL.WTI; ทรัมป์คาดหวังการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันของสหรัฐฯ 🖋️

การดำเนินการของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาหลังจากการยึดอำนาจจากนิโกลัส มาดูโร ขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมน้ำมันที่ถูกทำลายอย่างหนักของประเทศ คริส ไรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ คาดว่าจะเข้าพบกับบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ ภายในสัปดาห์นี้ รัฐบาลหวังว่า Chevron, ConocoPhillips และบริษัทอื่น ๆ จะช่วยฟื้นฟูกำลังการผลิต หลังจากถูกปล่อยปละละเลยและเผชิญกับการคอร์รัปชันมาหลายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ำมันยังคงใช้ความระมัดระวัง และเรียกร้องหลักประกันด้านเสถียรภาพทางการเมือง หลักนิติธรรม และการสนับสนุนระยะยาวจากสหรัฐฯ ก่อนตัดสินใจลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าจะต้องใช้เงินราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงทศวรรษหน้า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าจะยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งในระยะใกล้ โดยให้เหตุผลว่าประเทศต้องได้รับการ “ฟื้นฟูสุขภาพ” เสียก่อน นอกจากนี้ เขายังเสนอว่าสหรัฐฯ อาจอุดหนุนการฟื้นฟูภาคน้ำมัน และอ้างว่าสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ภายในเวลาไม่ถึง 18 เดือน โดยบริษัทอาจได้รับการชดเชยจากรัฐบาลสหรัฐฯ หรือจากรายได้การผลิตในอนาคต ทรัมป์อธิบายว่ายุทธศาสตร์นี้จะช่วยลดราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกัน พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ
สำหรับตลาดน้ำมัน พัฒนาการในเวเนซุเอลาไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น โรงกลั่นในเขตอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อแปรรูปน้ำมันดิบหนักจากเวเนซุเอลา สามารถรองรับการนำเข้าได้หากอุปทานทยอยกลับมา อย่างไรก็ดี แนวโน้มดังกล่าวเป็นเรื่องระยะยาวมาก อุปทานเพิ่มเติมจากเวเนซุเอลาน่าจะกดดันราคาน้ำมันลงเพียงในระดับปานกลางในช่วงหลายปีข้างหน้า โดยขนาดและความเร็วของการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุน เสถียรภาพทางการเมือง และการตัดสินใจของบริษัทว่าจะลงทุนในวงกว้างหรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องอาศัยหลักประกันจากสหรัฐฯ
ราคาน้ำมันไม่เพียงฟื้นตัวจากการปรับลงในช่วงต้นหลังสุดสัปดาห์เท่านั้น แต่ขณะนี้ยังปรับขึ้นสูงกว่าระดับปิดตลาดของวันศุกร์แล้วด้วย
