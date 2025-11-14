ตลาดเด่น: OIL.WTI

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังโดรนของยูเครนโจมตีท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญของรัสเซียบนทะเลดำ — Novorossiysk — ทำให้เรือที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ที่สถานีโหลดน้ำมัน Sheskharis
ท่าเรือนี้เป็นหนึ่งในจุดส่งออกที่สำคัญที่สุดสำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซีย โดยรองรับปริมาณราว 760,000 บาร์เรลต่อวัน ดังนั้น ความเสียหายหรือการหยุดชะงักใด ๆ จึงส่งผลให้ตลาดกังวลเรื่องความมั่นคงของอุปทานทันที
การโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการจากฝั่งยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย ต่อเนื่องจากการโจมตีศูนย์ปฏิบัติการใน Tuapse เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน การโจมตีซ้ำ ๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักด้านอุปทานมากขึ้น ในช่วงเวลาที่เครมลินกำลังเผชิญปัญหาโลจิสติกส์จากมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นของชาติตะวันตกต่อ Rosneft และ Lukoil
แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI จะดีดตัวขึ้นมากถึง 2.50% ในช่วงเช้าแตะประมาณ $60.50 ต่อบาร์เรล หลังเหตุโจมตี แต่โดยรวมแล้วบรรยากาศในตลาดยังคงเงียบ ขณะนี้น้ำมันยังอยู่ในแดนบวก 1.40% ที่ระดับ $59.40
