ธนาคารกลางยุโรปเผยแพร่รายงานการประชุม📋 EUR/USD ขยับขึ้นเล็กน้อย

ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ประเด็นสำคัญจากรายงานการประชุมล่าสุด
รายงานระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายควรเปิดรับทุกสถานการณ์ของนโยบายการเงิน
มีการกล่าวถึงว่าบางสมาชิกเชื่อว่า วัฏจักรการลดดอกเบี้ยอาจจบลงแล้ว
ECB ชี้ว่าแบบคาดการณ์เศรษฐกิจมี ความน่าเชื่อถือต่ำลงเมื่อมองระยะยาว ซึ่งจำกัดผลกระทบของนโยบายการเงินในช่วงเวลาดังกล่าว
การประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อยังคง ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงถูกครอบงำด้วย ความไม่แน่นอนสูง
สมาชิกส่วนใหญ่ประเมินว่า ความเสี่ยงต่อแนวโน้มเงินเฟ้อมีทั้งสองด้าน (ขึ้นและลง)
ย้ำว่าการเปิดรับหลายความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ยังคงมีความสำคัญ
EURUSD (กรอบเวลา M5)
ยูโรปรับตัวขึ้นหลังถ้อยแถลงที่บ่งชี้ว่า ยูโรโซนกำลังเข้าสู่ช่วงพักของการลดดอกเบี้ย ขณะที่ ECB ส่งสัญญาณว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงมีอยู่
คู่เงิน EURUSD ขยับขึ้นสู่บริเวณ 1.159 ฟื้นตัวกลับจากการปรับฐานในช่วงก่อนหน้า
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น