ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันร่วงลงแตะจุดต่ำสุดของวัน หลังมีกระแสว่า OPEC+ อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตครั้งใหญ่

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงเกือบ 2% หลังมีรายงานว่า OPEC+ วางแผนเพิ่มการผลิตวันละ 500,000 บาร์เรล ต่อเนื่องสามเดือนข้างหน้า ราคาที่เคยฟื้นตัวบางส่วนระหว่างวันกลับร่วงลงใกล้ระดับ 62 ดอลลาร์/บาร์เรล แผนการเพิ่มการผลิตดังกล่าว รวมกับการปรับเพิ่มในเดือนตุลาคม จะทำให้การลดกำลังการผลิตยุคโควิดถูกยกเลิกหมดภายในต้นปี 2026
อย่างไรก็ตาม ตลาดต้องแยกความต่างระหว่าง “การเพิ่มโควตาการผลิตอย่างเป็นทางการ” กับ “ปริมาณการผลิตจริง” ถึงกระนั้น มุมมองส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าตลาดจะเผชิญภาวะอุปทานล้น หากไม่มีการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในการผลิตและการส่งออกน้ำมันจากรัสเซีย
