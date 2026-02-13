อ่านเพิ่มเติม
21:16 · 13 กุมภาพันธ์ 2026

ราคาน้ำมันร่วงหนัก ท่ามกลางข่าวลือว่า OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิตอีกระลอก

-
-
บางประเทศในกลุ่ม OPEC+ เชื่อว่าการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอาจกลับมาเริ่มได้อีกครั้งในเดือนเมษายน เนื่องจากมองว่าความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดอาจถูกพูดเกินจริง

กลุ่มพันளம்ที่นำโดย Saudi Arabia และ Russia ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย และการเจรจาอย่างเป็นทางการก่อนการประชุมวันที่ 1 มีนาคมก็ยังไม่เริ่มต้น

ตามรายงานของ Bloomberg ทิศทางสุดท้ายอาจขึ้นอยู่กับว่า Donald Trump จะตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อ Iran หรือสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศดังกล่าวได้หรือไม่

ข้อมูลนี้ถือว่าสร้างความประหลาดใจพอสมควร เพราะก่อนหน้านี้ตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่า OPEC จะคงระดับการผลิตไว้ในระยะใกล้นี้เท่านั้น

 

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ OPEC
แหล่งที่มา: xStation

