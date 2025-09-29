Oracle เตรียมเข้าถือหุ้น 12.5% ใน TikTok Global

- TikTok สหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์
- กลุ่มนักลงทุน (Oracle, Silver Lake และ MGX จากอาบูดาบี) จะถือหุ้นประมาณ 45% ของบริษัท
- Oracle จะดูแลด้านความปลอดภัยและยังคงเป็นผู้ให้บริการคลาวด์
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารสนับสนุนกรอบนี้ ซึ่งจะอนุญาตให้ TikTok ดำเนินกิจการในสหรัฐฯ โดยมูลค่าของบริษัทใหม่อยู่ราว 14 พันล้านดอลลาร์ แผนดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายปี 2024 ที่กำหนดให้ ByteDance ของจีนต้องลดการควบคุม TikTok บริษัทจีนจะถือหุ้นน้อยกว่า 20% ขณะที่กลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ (รวม Oracle, Silver Lake และ MGX) ถือประมาณ 45% ส่วนที่เหลือจะเป็นของนักลงทุนรายอื่นทั้งเก่าและใหม่ ทำให้สามารถแก้ปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ขณะเดียวกันยังคงให้แอปใช้งานกับผู้ใช้สหรัฐฯ ประมาณ 170 ล้านคน
การดำเนินงาน
กิจการร่วมทุนใหม่ (JV) จะดูแลการดำเนินงาน TikTok ในสหรัฐฯ โดย Oracle มีบทบาทสำคัญ รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (รวมถึงการปกป้องข้อมูล) และยังคงให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ คำสั่งบริหารเน้นให้สหรัฐฯ ควบคุม อัลกอริทึมแนะนำคอนเทนต์ รวมถึงการฝึกสอนและติดตามโมเดลร่วมกับพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ
ทรัมป์กล่าวว่าได้หารือแผนนี้กับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง การอนุมัติจากหน่วยงานจีนยังเป็นเงื่อนไขจำเป็น และการเจรจายังดำเนินอยู่
กำหนดเวลา
รัฐบาลสหรัฐฯ เลื่อนการบังคับใช้ข้อห้ามจนถึง 16 ธันวาคม 2025 เอกสารการทำธุรกรรมกำหนดเวลาประมาณ 120 วัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นให้เสร็จสิ้น