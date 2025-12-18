🔎 หุ้น Oracle ร่วง 6% หลังนักลงทุนกังวลปัญหาการเงิน

หุ้น Oracle ร่วง 6% ท่ามกลางความกังวลเรื่องปัญหาการเงิน 🔎
โครงการศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ของ Oracle ในรัฐมิชิแกนประสบความไม่แน่นอน หลังการเจรจาด้านการระดมทุนกับพันธมิตรหลัก Blue Owl Capital ล้มเหลว ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้ความสนใจสูงจากความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
-
ปัญหาการเจรจา: Blue Owl ซึ่งเคยสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่สุดของ Oracle ในสหรัฐฯ ถอนตัวหลังผู้ให้กู้เรียกร้องเงื่อนไขการเช่าและหนี้ที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากกังวลเรื่องความล่าช้าของโครงการ หนี้สินของ Oracle ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความรู้สึกที่เย็นลงต่อการลงทุน AI ระดับ hyperscale
-
Oracle ยืนยันว่าพันธมิตรผู้พัฒนาได้เลือกนักลงทุนรายใหม่แล้ว และการเจรจายังคงดำเนินไปตามคาด แต่ความล้มเหลวในการเจรจาครั้งนี้สะท้อนความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเร็วและความสามารถทำกำไรของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
ปฏิกิริยาตลาด: หุ้น Oracle ถูกกดดันจากแรงขายตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ผลประกอบการล่าสุดก็ทำให้ตลาดผิดหวัง จากจุดสูงสุด หุ้นลดลงเกือบ 50% หากต้องการลบการปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อ AI ให้หมด หุ้น Oracle จะต้องร่วงเพิ่มอีกประมาณ 35%
สถานะทางการเงินของ Oracle:
-
ผลประกอบการ: ไตรมาส 2 ปีงบ FY2026 รายได้ 16.06 พันล้านดอลลาร์ (+14% YoY) ต่ำกว่าคาดการณ์ 16.2 พันล้านดอลลาร์ EPS ปรับแล้ว 2.26 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.64 ดอลลาร์ เนื่องจากกำไรพิเศษจากการขายหุ้น Ampere
-
คำสั่งซื้อสะสม (RPO) สูงสุดเป็นประวัติการณ์: 528 พันล้านดอลลาร์ (+438% YoY) รวมสัญญากับ OpenAI, Nvidia และ Meta ซึ่งอาจสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคต แต่ตลาดกังวลว่าส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อระยะยาว และการรับรู้รายได้จริงอาจยังอยู่ห่างไกล
-
ค่าใช้จ่ายลงทุนและหนี้เพิ่มขึ้น: CAPEX ไตรมาส 2 FY2026 เพิ่มเป็น ~35 พันล้านดอลลาร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลและ GPU cluster ของ AI ขณะที่หนี้รวมประเมินอยู่ที่ ~115–120 พันล้านดอลลาร์ ตลาดกังวลเกี่ยวกับขนาดการใช้จ่ายและผลกระทบต่องบดุล การดำเนินงานในอนาคตขึ้นอยู่กับความเร็วที่การลงทุนเหล่านี้เปลี่ยนเป็นรายได้และกระแสเงินสด
หนี้สินของ Oracle พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เงินสดสำรองลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่องว่างที่ขยายระหว่างหนี้ที่เพิ่มขึ้นกับเงินสดที่ลดลงสะท้อนถึงการใช้เงินลงทุนอย่างรวดเร็วและแรงกดดันด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางค่าใช้จ่ายลงทุน AI ขนาดใหญ่ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้ต่อทุนยังทำให้ Oracle มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของต้นทุนการระดมทุนมากขึ้นด้วย
อัตราผลตอบแทนจากทุน (ROIC) ของ Oracle ใกล้เคียงกับต้นทุนเฉลี่ยถัวน้ำหนักของทุน (WACC) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าจากการลงทุน AI ใหม่ที่ลดลง การเติบโตของ EBITDA ไม่ทันกับต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันต่อกำไรและงบดุล ความแตกต่างระหว่าง ROIC กับ WACC ที่ลดลงชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้ทุนที่ลดลง และความเสี่ยงที่การขยายโครงสร้างพื้นฐานอาจกลายเป็นภาระมากกว่าการเป็นเครื่องจักรสร้างกำไร
Oracle (กรอบเวลา D1)
การขายหุ้นในวันนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความรู้สึกต่อตลาด AI — จากความคึกคักจนหุ้นพุ่งไปถึง 348 ดอลลาร์ และทำให้ Larry Ellison ขึ้นสู่อันดับความมั่งคั่งสูงสุดของโลก กลายเป็นความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความล่าช้า ภาระหนี้ และความสามารถที่โครงการศูนย์ข้อมูลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วเพียงพอ
ความปั่นป่วนรอบการระดมทุนโครงการในมิชิแกนทำให้ความกังวลเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้น และเร่งให้ตลาดปรับมุมมองจาก “ความตื่นตัวใน AI” ไปสู่ท่าทีที่ระมัดระวังและมีวิจารณญาณมากขึ้น
