Oracle กำลังปลดพนักงานหลายพันคน - AI กำลังเข้ามาแทนที่งาน 🤖

Oracle (ORCL.US) หนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้เริ่มดำเนินการปลดพนักงานรอบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานหลายพันคน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ที่ผ่านมา บริษัทมีพนักงานประมาณ 162,000 คน และแม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ แต่บริบทเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าชัดเจนอย่างมาก
Oracle ได้ลงทุนอย่างหนักมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านการลงทุน (CapEx) เหล่านี้จำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนมารองรับ รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่า การปลดพนักงานครั้งนี้อาจกระทบพนักงานมากถึง 30,000 คน
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยสัญญากับ OpenAI มูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้หนี้สินจากสัญญาที่ยังไม่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 359% แตะระดับ 455,000 ล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังจากนั้น Oracle ยังประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง Co-CEO คนใหม่ ได้แก่ Mike Sicilia และ Clay Magouyrk เพื่อเข้ามาแทนที่ CEO คนเดิม Safra Catz สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อรองรับโลกใหม่ที่ AI จะกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ “ความย้อนแย้ง” ของสถานการณ์นี้ Oracle กำลังปลดพนักงานเพื่อหาเงินลงทุนในเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาแทนที่งานของพนักงานเหล่านั้นเอง และนี่ไม่ใช่กรณีเดียว แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทจำนวนมากกำลังเลือกกลยุทธ์ในลักษณะเดียวกัน
นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งสะท้อนผ่านการรีบาวด์ของราคาหุ้นบริษัทเกือบ 3% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ตลาดยังคงประเมินความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด Generative AI รวมถึงความไม่แน่นอนว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะสามารถแปลงเป็นกระแสเงินสดอิสระ (free cash flow) ได้เมื่อใด ซึ่งประเด็นนี้เองที่ยังคงกดดันให้หุ้น Oracle เคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
ราคาหุ้นของบริษัทกำลังทดสอบขอบล่างของโซน “Value” ซึ่งวัดจาก Volume Profile ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2025 โดยแนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง
แหล่งที่มา: xStation
⏰ รับหุ้น GRAB แจกฟรี