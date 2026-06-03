หุ้น Oracle และ Alphabet ร่วงลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนด้าน AI 📉

หุ้น Oracle (ORCL.US) ร่วงมากกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันอังคาร หลังจากพุ่งเกือบ 10% ในช่วงก่อนหน้า โดยแรงขายครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอลงของบริษัท แต่เกิดจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ “ต้นทุนมหาศาล” ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ขณะเดียวกัน หุ้น Alphabet (GOOGL.US) ก็ปรับตัวลงเกือบ 3% หลังบริษัทประกาศแผนระดมทุนราว 80,000 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้น เพื่อนำเงินไปลงทุนในเทคโนโลยียุคใหม่และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ประเด็นสำคัญ
• หุ้น Oracle ร่วงมากกว่า 4% ในช่วง Premarket หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
• Alphabet เตรียมระดมทุน 80,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI
• นักลงทุนเริ่มโฟกัสไม่เพียงแค่ “โอกาสเติบโต” ของ AI แต่รวมถึง “ต้นทุนมหาศาล” ที่จำเป็นต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้
Alphabet สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของสงคราม AI
ปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายใน Oracle คือการที่ Alphabet ประกาศขายหุ้นมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ โดย Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett คาดว่าจะเข้าร่วมลงทุนประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์
เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ขยาย Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง เพื่อรองรับความต้องการบริการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “การแข่งขัน AI” กำลังกลายเป็นสงครามที่ใช้เงินทุนมหาศาล
ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน Alphabet เพิ่งเพิ่มประมาณการงบลงทุน (CapEx) ประจำปีขึ้นเป็นสูงสุดถึง 190,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนเริ่มตระหนักว่า ความสำเร็จในยุค AI ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับเทคโนโลยีหรือจำนวนผู้ใช้งาน แต่ยังขึ้นอยู่กับ “ความสามารถในการเข้าถึงเงินทุน” ด้วย
ทำไมนักลงทุนจึงขาย Oracle?
สำหรับ Oracle กระแส AI ถือเป็นดาบสองคม
ในด้านบวก บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการ Cloud Infrastructure และซอฟต์แวร์องค์กรที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI
แต่ในอีกด้าน นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่า บริษัทเทคโนโลยีจะสามารถลงทุนมหาศาลใน AI ต่อไปได้นานแค่ไหน โดยไม่กระทบต่อ:
- อัตรากำไร
- งบดุล
- หรือความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเริ่มเปลี่ยนมุมมอง จากเดิมที่ถามว่า “ใครจะได้ประโยชน์จาก AI?” ไปสู่คำถามใหม่ว่า “ใครจะเป็นคนแบกรับต้นทุนของ AI มากที่สุด?”
และดูเหมือนว่าความกังวลเรื่อง “ค่าใช้จ่าย” กำลังเริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งธีมสำคัญของตลาดหุ้นเทคโนโลยีในปีนี้
Source: xStation5
Marvell Technology ถูก Nvidia ชี้ว่าอาจก้าวขึ้นเป็น “ยักษ์ใหญ่รายต่อไป” ของอุตสาหกรรมชิป!
หุ้น CME Group ร่วงท่ามกลางแรงขาย 🚩 ทำไมสิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสำหรับ Wall Street?
ข่าวเด่นวันนี้ 3 มิ.ย.
ยุโรปกำลังไล่ตามทัน 🔼 ข้อมูล CPI ยูโรโซนจะเป็นตัวกำหนดการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB หรือไม่?