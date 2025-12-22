อ่านเพิ่มเติม
Oracle ปรับตัวขึ้น หลังความคืบหน้าในการซื้อ TikTok

หุ้น Oracle (ORCL) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังมีรายงานความคืบหน้าในการเข้าซื้อ TikTok ในสหรัฐฯ และการหารือระดมทุนร่วมกับ OpenAI สะท้อนถึงการเสริมความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใน กลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 

ByteDance ตกลงขาย TikTok สหรัฐฯ ให้กลุ่ม Consortium

  • ByteDance จะขาย มากกว่า 80% ของธุรกิจ TikTok ในสหรัฐฯ ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วย Oracle, Silver Lake และ MGX จากอาบูดาบี

  • การซื้อขายครั้งนี้มีเป้าหมาย ตอบสนองข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติ และหลีกเลี่ยงการถูกแบนในสหรัฐฯ

  • Oracle และพันธมิตรจะถือ หุ้นส่วนใหญ่ใน TikTok US ที่จัดตั้งใหม่ คาดว่าข้อตกลงจะปิดภายใน สิ้นเดือนมกราคม

  • Oracle จะได้บริหาร อัลกอริทึม, ข้อมูลผู้ใช้ และ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ซึ่งอาจช่วยสร้างรายได้จากคลาวด์อย่างมีนัยสำคัญ

ความเคลื่อนไหวด้าน OpenAI:

  • OpenAI กำลังเจรจาระดมทุนเบื้องต้นสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่า 750 พันล้านดอลลาร์

  • สะท้อนความต้องการลงทุนใน AI สูง และช่วย ลดแรงกดดันค่าใช้จ่ายของ Oracle ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านคลาวด์กับบริษัท

ภาพรวม: การเข้าซื้อ TikTok US และความร่วมมือกับ OpenAI ชี้ให้เห็น กลยุทธ์การเสริมความแข็งแกร่งของ Oracle ในคลาวด์และ AI

 

การเข้าซื้อ TikTok US ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Oracle ในกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ เพิ่มบทบาทของบริษัทด้าน ความปลอดภัยข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และเปิดโอกาสสำหรับ การเติบโตของมูลค่าหุ้น ในไตรมาสถัดไป


 
