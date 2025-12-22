Oracle ปรับตัวขึ้น หลังความคืบหน้าในการซื้อ TikTok

หุ้น Oracle (ORCL) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังมีรายงานความคืบหน้าในการเข้าซื้อ TikTok ในสหรัฐฯ และการหารือระดมทุนร่วมกับ OpenAI สะท้อนถึงการเสริมความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใน กลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ByteDance ตกลงขาย TikTok สหรัฐฯ ให้กลุ่ม Consortium
ByteDance จะขาย มากกว่า 80% ของธุรกิจ TikTok ในสหรัฐฯ ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วย Oracle, Silver Lake และ MGX จากอาบูดาบี
การซื้อขายครั้งนี้มีเป้าหมาย ตอบสนองข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติ และหลีกเลี่ยงการถูกแบนในสหรัฐฯ
Oracle และพันธมิตรจะถือ หุ้นส่วนใหญ่ใน TikTok US ที่จัดตั้งใหม่ คาดว่าข้อตกลงจะปิดภายใน สิ้นเดือนมกราคม
Oracle จะได้บริหาร อัลกอริทึม, ข้อมูลผู้ใช้ และ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ซึ่งอาจช่วยสร้างรายได้จากคลาวด์อย่างมีนัยสำคัญ
ความเคลื่อนไหวด้าน OpenAI:
OpenAI กำลังเจรจาระดมทุนเบื้องต้นสูงสุด 100 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่า 750 พันล้านดอลลาร์
สะท้อนความต้องการลงทุนใน AI สูง และช่วย ลดแรงกดดันค่าใช้จ่ายของ Oracle ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านคลาวด์กับบริษัท
ภาพรวม: การเข้าซื้อ TikTok US และความร่วมมือกับ OpenAI ชี้ให้เห็น กลยุทธ์การเสริมความแข็งแกร่งของ Oracle ในคลาวด์และ AI
การเข้าซื้อ TikTok US ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Oracle ในกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ เพิ่มบทบาทของบริษัทด้าน ความปลอดภัยข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และเปิดโอกาสสำหรับ การเติบโตของมูลค่าหุ้น ในไตรมาสถัดไป
