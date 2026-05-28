Orlen ทำผลงานดีกว่าคาด พร้อมรายงานผลประกอบการไตรมาสดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023 📈

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค CEE อย่าง Orlen (PKN.PL) เปิดปี 2026 ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 ปี และออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแรง หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง รวมถึงการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบสำคัญของโลก
ผลจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรทั้งในธุรกิจเชื้อเพลิงและพลังงาน พร้อมสะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แม้ตลาดทั่วโลกจะเผชิญความผันผวนสูง นอกจากนี้ Orlen ยังรายงานการเติบโตของมาร์จิ้นในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับนักลงทุน
Key takeaways
-
Orlen มีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 8.15 พันล้านซลอตี เพิ่มขึ้นเกือบ 94% YoY และสูงกว่าที่ตลาดคาดเกือบ 25%
-
Adjusted LIFO EBITDA เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 14.1 พันล้านซลอตี สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์มากกว่า 5%
-
รายได้รวมของกลุ่มแตะ 75.8 พันล้านซลอตี โดยบริษัททำผลงานดีกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แทบทุกตัวชี้วัด
-
ราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ช่วยหนุนผลประกอบการในธุรกิจโรงกลั่น พลังงาน และค้าปลีก
-
ฝ่ายบริหารเสนอจ่ายเงินปันผลสูงเป็นประวัติการณ์ มูลค่า 9.3 พันล้านซลอตี พร้อมเดินหน้าการลงทุนในระดับสูงต่อเนื่อง
-
หุ้น Orlen ปรับตัวขึ้นเกือบ 37% ตั้งแต่ต้นปี และพุ่งกว่า 86% เมื่อเทียบรายปี แม้ยังต่ำกว่าการเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 94% YoY
การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของกำไร ช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา และหากราคาน้ำมันยังทรงตัวใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทอาจกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Orlen
Source: Orlen
ภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น หนุน Orlen ทำผลงานไตรมาสสูงสุดในรอบหลายปี
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Orlen สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธุรกิจของบริษัทยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดพลังงานโลก โดยความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาเฉลี่ยของ Brent crude อยู่ที่ 81.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เทียบกับ 75.7 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และภายในเดือนมีนาคม ตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันอาจพุ่งแตะ 100–120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำหรับ Orlen สถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นแรงหนุนสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไร โดยบริษัทสร้าง Adjusted LIFO EBITDA ได้ถึง 14.1 พันล้านซลอตี และมีกำไรสุทธิ 8.15 พันล้านซลอตี ซึ่งถือเป็นผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023
สิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือ ผลลัพธ์ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยตลาดคาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ราว 6–6.5 พันล้านซลอตี แต่ตัวเลขจริงสูงกว่าประมาณการเกือบ 25%
สภาพแวดล้อมมหภาคที่แข็งแกร่ง ยังผลักดันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในโปแลนด์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดีเซลขยับเข้าใกล้ 8 ซลอตีต่อลิตร ขณะที่น้ำมันเบนซิน Pb95 ขึ้นใกล้ 7 ซลอตี ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมราคาและลดภาษีชั่วคราว พร้อมเริ่มหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีลาภลอยจากบริษัทพลังงาน
อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญคือฐานะการเงินของ Orlen บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ถึง 8.5 พันล้านซลอตี พร้อมรักษาระดับหนี้สุทธิต่อ EBITDA ใกล้ศูนย์ ซึ่งเปิดทางให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลสูงเป็นประวัติการณ์ และเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องมากกว่า 5 พันล้านซลอตีภายในไตรมาสเดียว
โครงสร้างธุรกิจแบบครบวงจร ยังคงเป็นจุดแข็งหลักของ Orlen
ผลประกอบการไตรมาสแรกตอกย้ำว่า ความได้เปรียบสำคัญของ Orlen คือโครงสร้างธุรกิจที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันครบวงจร
กลุ่มธุรกิจที่สร้างผลกำไรสูงสุดคือ Upstream & Supply ซึ่งทำ EBITDA ได้ราว 5 พันล้านซลอตี โดยได้อานิสงส์โดยตรงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น
ขณะที่กลุ่มธุรกิจพลังงานก็ทำผลงานแข็งแกร่งเช่นกัน ด้วย EBITDA ระดับ 4.7 พันล้านซลอตี จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
ฝั่ง Consumers & Products ซึ่งรวมธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า ก็มีพัฒนาการโดดเด่น EBITDA เพิ่มขึ้นสู่ 1.7 พันล้านซลอตี จาก 0.8 พันล้านซลอตีในไตรมาสก่อนหน้า โดยยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 2% YoY, ก๊าซเพิ่มขึ้น 11% และไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 14%
ธุรกิจโรงกลั่นยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำมันดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแตะ 9.4 ล้านตัน ขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมียังคงเผชิญแรงกดดันจากสภาพตลาดที่อ่อนแอกว่า สะท้อนว่าการปรับขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้ส่งผลบวกต่อทุกธุรกิจเท่าเทียมกัน
อีกประเด็นที่น่าสนใจในรายงานคือ การเปลี่ยนวิธีคำนวณค่าการกลั่น (refining margin) โดย Orlen เปลี่ยนจากตัวชี้วัดเดิมมาใช้ “CEE refining margin” ซึ่งบริษัทระบุว่าสะท้อนสภาพตลาดจริงได้ดีกว่า หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้น วิธีการใหม่นี้ทำให้ระดับ margin ในอดีตที่เคยรายงานไว้ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจถูกมองว่าเป็นแนวทางที่ระมัดระวังและสมจริงมากขึ้นในการประเมินความสามารถทำกำไรของธุรกิจโรงกลั่น
Orlen เพิ่มยอดขายและการลงทุน แม้เผชิญแรงกดดันจากตลาด
ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของ Orlen ไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจหลัก ตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ ปุ๋ย ไปจนถึงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญว่า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพียงชั่วคราว
Margin ของผลิตภัณฑ์โรงกลั่นปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคาดีเซลเพิ่มขึ้น 25% YoY, เชื้อเพลิงอากาศยานพุ่งขึ้น 40% และน้ำมันทำความร้อนเพิ่มขึ้น 21% ส่งผลให้ธุรกิจ downstream ได้รับประโยชน์ทั้งจากราคาที่สูงขึ้นและยอดขายที่เติบโต
โครงสร้างการเติบโตของยอดขายก็ถือว่าน่าสนใจเช่นกัน โดยยอดขาย LPG เพิ่มขึ้น 35% YoY, ปุ๋ยเพิ่มขึ้น 17%, PVC เพิ่มขึ้น 38% และ PTA เพิ่มขึ้น 33% สะท้อนว่าการฟื้นตัวของตลาดเริ่มขยายไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม
อีกปัจจัยบวกคือการลดลงของต้นทุนดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 2.6 พันล้านซลอตีเมื่อเทียบรายปี ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ทั้งจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น และโครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หุ้น Orlen (PKN.PL)
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น Orlen เริ่มชะลอความร้อนแรงลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาดอย่างมาก อาจเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้นกลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดอีกครั้งหลังตลาดโปแลนด์เปิดทำการวันนี้
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันในไตรมาส 2 เริ่มอ่อนตัวลงเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้การทำผลงานระดับเดียวกับไตรมาสแรกเป็นเรื่องที่ท้าทาย แม้จะยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
แนวรับสำคัญระยะสั้นอยู่บริเวณ 135 และ 128 ซลอตีต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA50 และกรอบล่างของแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวรับระยะยาว EMA200 ยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเกือบ 30%
ด้านแนวต้านสำคัญอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเดิมบริเวณ 147 ซลอตีต่อหุ้น และกรอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
Market wrap: ASML และ Infineon หนุนบรรยากาศตลาดหุ้นยุโรปให้เป็นบวก
หุ้น PDD ร่วงกว่า 7% หลังประกาศผลประกอบการ ⏰
Nvidia กับ 150 พันล้านเหตุผล ว่าทำไมไต้หวันกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของโลก AI
📈 หุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งแรง ท่ามกลางความคาดหวัง IPO ของ SpaceX บน Wall Street