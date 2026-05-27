📈 หุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งแรง ท่ามกลางความคาดหวัง IPO ของ SpaceX บน Wall Street

🇺🇸 ภาคอวกาศกลับมา “ร้อนแรง” อีกครั้งบน Wall Street จากกระแส SpaceX IPO
ภาคอวกาศกลับมาเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดของ Wall Street อีกครั้ง ท่ามกลางกระแสคาดหวังการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่กำลังถูกจับตามองอย่างสูง โดยนักลงทุนเริ่มเข้าวางสถานะในหุ้นกลุ่มอวกาศอย่างกว้างขวาง ทั้งบริษัทปล่อยจรวด โครงสร้างพื้นฐานวงโคจร และธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร
ตลาดเริ่มมองว่ามูลค่าของ SpaceX ที่อาจสูงถึงราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ จะไม่ใช่แค่ดีล IPO ขนาดใหญ่ แต่เป็น “เหตุการณ์เชิงโครงสร้าง” ที่อาจเปลี่ยนกรอบการประเมินมูลค่าทั้งอุตสาหกรรม space-tech ไปโดยสิ้นเชิง
🚀 การทดสอบ Starship: ล้มเหลวบางส่วน แต่ไม่ทำลาย sentiment
แม้การทดสอบ Starship ล่าสุดจะมีปัญหาทางเทคนิคบางจุด แต่ตลาดกลับไม่ได้มองเป็นลบ
SpaceX ได้ทำการทดสอบ Starship V3 ครั้งที่ 12 โดยใช้:
- Upper stage รุ่นใหม่ Starship V3
- Booster Super Heavy V3 ที่ออกแบบใหม่
ผลการทดสอบ:
- Upper stage สามารถปล่อย Starlink simulators และดาวเทียมทดสอบได้สำเร็จ
- จากนั้นทำ aerodynamic maneuver ก่อน splashdown ในมหาสมุทรอินเดีย (ตามแผน)
ปัญหาหลักเกิดขึ้นที่ฝั่ง booster:
- เครื่องยนต์ไม่สามารถ restart ได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนจำลองการลงจอด
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมองว่านี่ไม่ใช่ “ความล้มเหลวของโปรแกรม” แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาแบบ iterative testing ของ SpaceX ซึ่งใช้ข้อมูลจากการระเบิดควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
📈 หุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งแรง นำโดยธีม IPO
แรงซื้อรอบล่าสุดถูกกระตุ้นจากกระแส SpaceX IPO และข้อมูลธุรกิจที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายจากธุรกิจจรวดไปสู่:
- ดาวเทียม
- AI
- โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในวงโคจร (orbital data infrastructure)
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น:
- Redwire (RDW.US) พุ่งกว่า +22% ต่อเนื่องแนวโน้มขาขึ้นในปี 2026
- Momentus พุ่งเกือบ +70% จากกระแส orbital transport
- Firefly Aerospace ขึ้นเกือบ +18%
- Rocket Lab บวก ~+4% และยังเป็น proxy สำคัญของ SpaceX ในตลาด
- Intuitive Machines บวก ~+15% จาก narrative โครงสร้างพื้นฐานดวงจันทร์
- ViaSat ปรับขึ้นหลังได้สัญญาทางทหารมูลค่ากว่า $437 ล้าน
🧠 SpaceX = “Nvidia แห่งอุตสาหกรรมอวกาศ”?
จากมุมมองตลาดทุน SpaceX ถูกมองว่าอาจกลายเป็นสิ่งที่ “Nvidia คือ AI” สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ
หากมูลค่า IPO แตะระดับดังกล่าว:
- จะสร้าง benchmark ใหม่ทั้งอุตสาหกรรม
- ทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ธีม space economy อย่างมีนัยสำคัญ
- กระตุ้นการค้นหา “SpaceX ตัวถัดไป” ในตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ยังคง:
- มีความเสี่ยงสูง
- ใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่
- รายได้ยังขึ้นกับอนาคตระยะยาวเป็นหลัก
📌 สรุป
กระแส SpaceX IPO กำลังทำให้ “space sector” เปลี่ยนจากธีมเก็งกำไรเฉพาะกลุ่ม ไปสู่ narrative การลงทุนระดับโครงสร้างใหม่ของตลาดโลก โดยหุ้นขนาดเล็กในอุตสาหกรรมกำลังได้รับแรงเก็งกำไรอย่างรุนแรงจากความคาดหวังนี้
Source: xStation5
Nvidia ท้าทาย Intel และ AMD ในตลาด CPU
Market Wrap: หุ้นยุโรปปรับตัวลง ⬇️ อะไรกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดวันนี้❓
Ferrari ร่วงหนักกว่า 6% 💥 -ตลาดตอบ “ไม่” ต่อรถไฟฟ้า Luce ⚡
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดโฟกัส (25.05.2026)