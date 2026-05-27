📈 หุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งแรง ท่ามกลางความคาดหวัง IPO ของ SpaceX บน Wall Street

 

ภาคอวกาศกลับมาเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดของ Wall Street อีกครั้ง ท่ามกลางกระแสคาดหวังการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่กำลังถูกจับตามองอย่างสูง โดยนักลงทุนเริ่มเข้าวางสถานะในหุ้นกลุ่มอวกาศอย่างกว้างขวาง ทั้งบริษัทปล่อยจรวด โครงสร้างพื้นฐานวงโคจร และธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร

ตลาดเริ่มมองว่ามูลค่าของ SpaceX ที่อาจสูงถึงราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ จะไม่ใช่แค่ดีล IPO ขนาดใหญ่ แต่เป็น “เหตุการณ์เชิงโครงสร้าง” ที่อาจเปลี่ยนกรอบการประเมินมูลค่าทั้งอุตสาหกรรม space-tech ไปโดยสิ้นเชิง

🚀 การทดสอบ Starship: ล้มเหลวบางส่วน แต่ไม่ทำลาย sentiment

แม้การทดสอบ Starship ล่าสุดจะมีปัญหาทางเทคนิคบางจุด แต่ตลาดกลับไม่ได้มองเป็นลบ

SpaceX ได้ทำการทดสอบ Starship V3 ครั้งที่ 12 โดยใช้:

  • Upper stage รุ่นใหม่ Starship V3
  • Booster Super Heavy V3 ที่ออกแบบใหม่

ผลการทดสอบ:

  • Upper stage สามารถปล่อย Starlink simulators และดาวเทียมทดสอบได้สำเร็จ
  • จากนั้นทำ aerodynamic maneuver ก่อน splashdown ในมหาสมุทรอินเดีย (ตามแผน)

ปัญหาหลักเกิดขึ้นที่ฝั่ง booster:

  • เครื่องยนต์ไม่สามารถ restart ได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนจำลองการลงจอด

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมองว่านี่ไม่ใช่ “ความล้มเหลวของโปรแกรม” แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาแบบ iterative testing ของ SpaceX ซึ่งใช้ข้อมูลจากการระเบิดควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

📈 หุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งแรง นำโดยธีม IPO

แรงซื้อรอบล่าสุดถูกกระตุ้นจากกระแส SpaceX IPO และข้อมูลธุรกิจที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายจากธุรกิจจรวดไปสู่:

  • ดาวเทียม
  • AI
  • โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในวงโคจร (orbital data infrastructure)

หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น:

  • Redwire (RDW.US) พุ่งกว่า +22% ต่อเนื่องแนวโน้มขาขึ้นในปี 2026
  • Momentus พุ่งเกือบ +70% จากกระแส orbital transport
  • Firefly Aerospace ขึ้นเกือบ +18%
  • Rocket Lab บวก ~+4% และยังเป็น proxy สำคัญของ SpaceX ในตลาด
  • Intuitive Machines บวก ~+15% จาก narrative โครงสร้างพื้นฐานดวงจันทร์
  • ViaSat ปรับขึ้นหลังได้สัญญาทางทหารมูลค่ากว่า $437 ล้าน

🧠 SpaceX = “Nvidia แห่งอุตสาหกรรมอวกาศ”?

จากมุมมองตลาดทุน SpaceX ถูกมองว่าอาจกลายเป็นสิ่งที่ “Nvidia คือ AI” สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ

หากมูลค่า IPO แตะระดับดังกล่าว:

  • จะสร้าง benchmark ใหม่ทั้งอุตสาหกรรม
  • ทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ธีม space economy อย่างมีนัยสำคัญ
  • กระตุ้นการค้นหา “SpaceX ตัวถัดไป” ในตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ยังคง:

  • มีความเสี่ยงสูง
  • ใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่
  • รายได้ยังขึ้นกับอนาคตระยะยาวเป็นหลัก

📌 สรุป

กระแส SpaceX IPO กำลังทำให้ “space sector” เปลี่ยนจากธีมเก็งกำไรเฉพาะกลุ่ม ไปสู่ narrative การลงทุนระดับโครงสร้างใหม่ของตลาดโลก โดยหุ้นขนาดเล็กในอุตสาหกรรมกำลังได้รับแรงเก็งกำไรอย่างรุนแรงจากความคาดหวังนี้

Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
