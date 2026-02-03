อ่านเพิ่มเติม
19:05 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

Palantir หลังรายงานผลประกอบการ: ไตรมาสใหม่ ไตรมาสนี้ ทำสถิติใหม่อีกครั้ง

Palantir หลังรายงานผลประกอบการ: ไตรมาสใหม่ ไตรมาสนี้ ทำสถิติใหม่อีกครั้ง

  • หุ้นพุ่งกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

  • บริษัททำผลลัพธ์ได้ตามหรือเหนือความคาดหวังทุกหมวดหลัก

ผลประกอบการ Q4 2025:

  • EPS: 0.25 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.23 ดอลลาร์ → เพิ่มขึ้นกว่า 40% QoQ และ 78% YoY

  • รายได้: 1.41 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.32 พันล้านดอลลาร์ → โต 30% QoQ และ 72% YoY

  • กำไรสุทธิ: 609 ล้านดอลลาร์

  • ฐานลูกค้า: กระจายระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล เติบโตทั้งสองกลุ่ม แต่กลุ่มเอกชนเติบโตเร็วกว่าในไตรมาสล่าสุด

ผลรวมทั้งปี:

  • รายได้ 4.47 พันล้านดอลลาร์ เหนือคำแนะนำเดิม 4.4 พันล้านดอลลาร์

  • คาดการณ์ปีหน้า: 7.18–7.19 พันล้านดอลลาร์

การขายต่างประเทศ:

  • แม้ภาพลักษณ์สหรัฐฯ จะอ่อนตัวในเวทีโลก แต่ Palantir ทำยอดขายต่างประเทศได้ 730 ล้านดอลลาร์ในปี 2025

  • หนึ่งในสัญญาที่ใหญ่ที่สุด: 328 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร

 

จากข้อมูล Bloomberg Finance กราฟเปรียบเทียบ ราคาหุ้นกับความสัมพันธ์ระหว่าง EPS จริงและคาดการณ์ แสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้นเริ่มตามหลังการเติบโตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงรวมตัวใน Q1 2025 ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงสร้าง ผลประกอบการที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง

สรุปเพิ่มเติม:

  • บทความล่าสุดจาก Wall Street Journal ระบุว่า ไม่มีบริษัทใดในประวัติศาสตร์ตลาดสหรัฐฯ เคยมีมูลค่าสูงขนาดนี้พร้อมกับยอดขายในระดับนี้

  • แต่ในขณะเดียวกัน ก็แทบหาไม่ได้ว่าบริษัทใดในตลาดสามารถทำ การเติบโต 15–25% ทุกไตรมาสต่อเนื่อง 2 ปี ได้เช่น Palantir

 

3 กุมภาพันธ์ 2026, 15:52

