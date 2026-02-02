- บริษัท มีการเติบโตของรายได้อย่างมหาศาลควบคู่กับกำไรสูงเป็นพิเศษ
- ความคาดหวังสูงมากจนแม้แต่บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจ ทำได้ไม่เต็มตามความคาดหวัง
Palantir Preview: ราคาหุ้นสะท้อนความสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?
หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้าน เทคโนโลยีและ AI จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันจันทร์นี้ Palantir ผู้ให้บริการโซลูชัน AI-driven data analytics และ surveillance สำหรับรัฐบาลและบริษัทใหญ่ กำลังเผชิญกับรายงานผลประกอบการที่ท้าทายอีกครั้ง
ตั้งแต่จุดสูงสุด ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 25% แม้เป็นเช่นนั้น ด้วยมูลค่าตลาดเกิน 340 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทยังสูงกว่า 300 ด้วยความคาดหวังและมูลค่าที่สูงสุดขีด เพียงความผิดหวังเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นการขายหุ้นครั้งใหญ่
Palantir เคย ทำกำไรเกินคาด EPS และรายได้ติดต่อกัน 9 ไตรมาสติด แต่ไม่ได้แปลว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นเสมอไป ซึ่งสะท้อนถึงพลวัตของตลาดเมื่อ valuation สูงเกินไป
สำหรับไตรมาส 4 ปี 2025 ตลาดคาดการณ์ EPS ประมาณ 0.23 ดอลลาร์ และ รายได้เกิน 1.30 พันล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับแนวโน้มปกติของ Palantir ตัวเลขคาดการณ์เหล่านี้สูงกว่าช่วงไตรมาสก่อนหลายเปอร์เซ็นต์ สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องทำตาม เป้าหมายรายได้เติบโต 61% YoY
บริษัทเผชิญทั้ง โอกาสและความเสี่ยง จุดแข็งที่สนับสนุนมูลค่าหุ้นคือ อัตราการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่ง และการผสมผสานสัญญาระหว่าง ภาคธุรกิจและรัฐบาล อย่างสมดุล
ในขณะเดียวกัน แม้การเติบโตช้าลงเพียง 1–2% ในหนึ่งในกลุ่มหลักก็อาจทำให้ valuation ลดลงอย่างรุนแรง ความเชื่อมั่นจากพันธมิตรสหรัฐฯ ต่อซอฟต์แวร์จาก Silicon Valley กำลังอ่อนลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่างประเทศ
คำแนะนำล่วงหน้าและความคิดเห็นของผู้บริหาร มีความสำคัญเท่ากับตัวเลขทางการเงิน หากมีสัญญาณการชะลอการเติบโต ตลาดอาจตอบสนองแรง ในทางกลับกัน sentiment อาจปรับตัวบวกได้ทันที
การคาดการณ์การเติบโตที่สูงกว่าปัจจุบัน การเร่งรอบการใช้งาน หรือการเพิ่มมูลค่าของ order backlog สามารถช่วยให้บริษัทกลับไปสู่ระดับ valuation ก่อนหน้าได้ ความสนใจยังจะมุ่งไปที่โครงการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ เช่น โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ
บริษัทยังคงแสดงให้เห็นการเติบโต ในระดับและความสม่ำเสมอที่หายากในประวัติศาสตร์ตลาดการเงิน ไม่ว่ามุมมองต่อบริษัทจะเป็นอย่างไร Palantir เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทบนวอลล์สตรีทที่ เข้าใจ AI และการประยุกต์ใช้อย่างเป็นกลยุทธ์ พร้อมดำเนินแผนอย่างมีวินัยสูง
PLTR.US (กรอบเวลา D1)
ภาพรวมทางเทคนิค PLTR.US
ราคาหุ้นปัจจุบัน ซื้อขายในโซนแนวรับสำคัญราว 145 ดอลลาร์
-
EMA ยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
-
RSI ชี้ไปที่ภาวะ overbought รุนแรง
-
MACD ยังคงเป็นลบ
แนวรับสำคัญถัดไป อยู่ใกล้ 100 ดอลลาร์
แหล่งที่มา: xStation5
