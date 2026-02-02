อ่านเพิ่มเติม
23:18 · 2 กุมภาพันธ์ 2026

Palantir Preview: ราคาหุ้นสะท้อนความสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง?

ประเด็นหลัก
  • บริษัท มีการเติบโตของรายได้อย่างมหาศาลควบคู่กับกำไรสูงเป็นพิเศษ
  • ความคาดหวังสูงมากจนแม้แต่บริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจ ทำได้ไม่เต็มตามความคาดหวัง

หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้าน เทคโนโลยีและ AI จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันจันทร์นี้ Palantir ผู้ให้บริการโซลูชัน AI-driven data analytics และ surveillance สำหรับรัฐบาลและบริษัทใหญ่ กำลังเผชิญกับรายงานผลประกอบการที่ท้าทายอีกครั้ง

ตั้งแต่จุดสูงสุด ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 25% แม้เป็นเช่นนั้น ด้วยมูลค่าตลาดเกิน 340 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทยังสูงกว่า 300 ด้วยความคาดหวังและมูลค่าที่สูงสุดขีด เพียงความผิดหวังเล็กน้อยก็อาจกระตุ้นการขายหุ้นครั้งใหญ่

Palantir เคย ทำกำไรเกินคาด EPS และรายได้ติดต่อกัน 9 ไตรมาสติด แต่ไม่ได้แปลว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นเสมอไป ซึ่งสะท้อนถึงพลวัตของตลาดเมื่อ valuation สูงเกินไป

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2025 ตลาดคาดการณ์ EPS ประมาณ 0.23 ดอลลาร์ และ รายได้เกิน 1.30 พันล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับแนวโน้มปกติของ Palantir ตัวเลขคาดการณ์เหล่านี้สูงกว่าช่วงไตรมาสก่อนหลายเปอร์เซ็นต์ สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องทำตาม เป้าหมายรายได้เติบโต 61% YoY

บริษัทเผชิญทั้ง โอกาสและความเสี่ยง จุดแข็งที่สนับสนุนมูลค่าหุ้นคือ อัตราการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่ง และการผสมผสานสัญญาระหว่าง ภาคธุรกิจและรัฐบาล อย่างสมดุล

ในขณะเดียวกัน แม้การเติบโตช้าลงเพียง 1–2% ในหนึ่งในกลุ่มหลักก็อาจทำให้ valuation ลดลงอย่างรุนแรง ความเชื่อมั่นจากพันธมิตรสหรัฐฯ ต่อซอฟต์แวร์จาก Silicon Valley กำลังอ่อนลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่างประเทศ

คำแนะนำล่วงหน้าและความคิดเห็นของผู้บริหาร มีความสำคัญเท่ากับตัวเลขทางการเงิน หากมีสัญญาณการชะลอการเติบโต ตลาดอาจตอบสนองแรง ในทางกลับกัน sentiment อาจปรับตัวบวกได้ทันที

การคาดการณ์การเติบโตที่สูงกว่าปัจจุบัน การเร่งรอบการใช้งาน หรือการเพิ่มมูลค่าของ order backlog สามารถช่วยให้บริษัทกลับไปสู่ระดับ valuation ก่อนหน้าได้ ความสนใจยังจะมุ่งไปที่โครงการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ เช่น โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ

บริษัทยังคงแสดงให้เห็นการเติบโต ในระดับและความสม่ำเสมอที่หายากในประวัติศาสตร์ตลาดการเงิน ไม่ว่ามุมมองต่อบริษัทจะเป็นอย่างไร Palantir เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทบนวอลล์สตรีทที่ เข้าใจ AI และการประยุกต์ใช้อย่างเป็นกลยุทธ์ พร้อมดำเนินแผนอย่างมีวินัยสูง

PLTR.US (กรอบเวลา D1)

 

ภาพรวมทางเทคนิค PLTR.US

ราคาหุ้นปัจจุบัน ซื้อขายในโซนแนวรับสำคัญราว 145 ดอลลาร์

  • EMA ยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

  • RSI ชี้ไปที่ภาวะ overbought รุนแรง

  • MACD ยังคงเป็นลบ

แนวรับสำคัญถัดไป อยู่ใกล้ 100 ดอลลาร์

แหล่งที่มา: xStation5

