PayPal: ขายกิจการ, หยุดนิ่ง หรือปฏิวัติครั้งใหม่?
หุ้น PayPal พุ่งเกือบ 20% ในการซื้อขายวันพุธ ทะลุระดับ 55 ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่า Stripe และกองทุนไพรเวทอิควิตี้ Advent International ได้ยื่นข้อเสนอร่วมเพื่อเข้าซื้อกิจการ
ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ที่ 60.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ากิจการมากกว่า 53,000 ล้านดอลลาร์ หรือสูงกว่ามูลค่าตลาดในขณะยื่นข้อเสนอมากกว่า 25% การปรับขึ้นของราคาหุ้นสะท้อนว่านักลงทุนให้น้ำหนักกับข่าวดังกล่าว แม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันจะยังต่ำกว่าราคาที่เสนอซื้อ
หากดีลนี้เกิดขึ้นจริง Stripe จะได้ฐานผู้ใช้งานของ PayPal กว่า 430 ล้านบัญชี, เครือข่าย Venmo และสินทรัพย์สำคัญอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาดผู้บริโภคและค้าปลีก โดยบริษัทที่ควบรวมกันจะมีมูลค่าธุรกรรมการชำระเงินรวมราว 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
PayPal ยังเป็นหุ้นที่ราคาถูกหรือไม่?
ในมุมมองของนักลงทุนสาย Value หลายคน PayPal ถูกมองว่ามีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานมาเป็นเวลานาน
แม้บริษัทจะไม่ใช่หุ้นเติบโต (Growth Stock) เหมือนในอดีต แต่ผลประกอบการยังแข็งแกร่ง โดยไตรมาสแรก รายได้เพิ่มขึ้น 7% สู่ 8.35 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณธุรกรรมรวม (Total Payment Volume) แตะ 464,000 ล้านดอลลาร์ และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ได้ราว 6.8 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอซื้อกิจการไม่ได้หมายความว่าปัญหาการดำเนินงานของบริษัทจะหมดไป อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 18.4% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดว่ากำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) ในไตรมาส 2 จะลดลงราว 9% และส่วนต่างกำไรจากธุรกรรมที่คิดเป็นสกุลดอลลาร์จะลดลงประมาณ 3% นอกจากนี้ PayPal ยังเผชิญแรงกดดันจาก Apple Pay, Google Pay และบริการชำระเงินของธนาคารต่าง ๆ
ซีอีโอคนใหม่ Enrique Lores กำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร โดยตั้งเป้าลดต้นทุนอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายใน 3 ปี แม้ว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความท้าทายสำคัญคือการเร่งการเติบโตของบริการ Branded Checkout และเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้จาก Venmo
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ PayPal (กราฟ D1)
แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะยังอยู่ห่างจากจุดสูงสุดในอดีต แต่การพุ่งขึ้นล่าสุดถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แข็งแกร่ง โดยราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวและผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 54 ดอลลาร์ ได้ในครั้งเดียว ที่มา: xStation5
หลังจากเผชิญแนวโน้มขาลงต่อเนื่องมานานหลายปี PayPal กลับมาเป็นที่จับตามองของตลาดอีกครั้ง พร้อมกับคำถามสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่า PayPal จะตัดสินใจยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการหรือไม่
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ หากบริษัทเลือก ปฏิเสธข้อเสนอ นั่นจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้ถือหุ้นและฝ่ายบริหารยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์และศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
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