ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข PCE ที่ล่าช้า ยังสามารถขยับตลาดได้หรือไม่? (09.04.2026)

ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะต้องเผชิญแรงกดดันอีกครั้งจากความปั่นป่วนของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยแนวรบอิสราเอลในเลบานอนยังคงเป็นประเด็นถกเถียง ท่ามกลางภาพรวมของข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นกับอิหร่าน นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกำลังเผชิญแรงกดดันเกี่ยวกับ “คำมั่นสัญญาที่ยังไม่บรรลุผล” ในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่าน ซึ่งสะท้อนว่าบรรยากาศการเจรจาสันติภาพอาจยังห่างไกลจากความสงบ
เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความผันผวนสูง ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในวันนี้อาจส่งผลต่อตลาดน้อยกว่าปกติ รายงานเงินเฟ้อ PCE เดือนกุมภาพันธ์และการใช้จ่ายผู้บริโภคถูกมองว่า “ล้าสมัย” เนื่องจากไม่สะท้อนราคาน้ำมันในปัจจุบันที่อยู่เหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หากตัวเลข Core PCE ออกมาสูงกว่าคาด—โดยยังคงอยู่เหนือระดับ 3.1%—ก็อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในประเทศโปแลนด์ นักลงทุนจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (RPP) โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ระดับ 3.75% ขณะที่ในการแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางโปแลนด์ (NBP) คาดว่าจะยังคงมีท่าทีระมัดระวังและเน้นการพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
Morning wrap: อิหร่านระบุว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง (09.04.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 9 เม.ย.
BREAKING: รายงานการประชุม “hawkish” ที่ล้าสมัย ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้
➡️ EURUSD ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes