ปฏิทินเศรษฐกิจ - ตลาดจับตา เงินเฟ้อ PCE สิ้นเดือน

16:14 29 สิงหาคม 2025

การประกาศข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้ คือรายงาน เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความสำคัญมากที่สุด ข้อมูลนี้อาจมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างฉันทามติในการปรับลดดอกเบี้ย แม้ว่า ดัชนี CPI เดือนสิงหาคม และ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะถูกประกาศก่อนการประชุมเดือนกันยายนก็ตาม
ควรสังเกตว่า ตัวเลข PCE อาจสูงขึ้นจากผลกระทบของภาษีศุลกากร แม้ผลกระทบหลักคาดว่าจะปรากฏชัดเจนในเดือนสิงหาคม

ช่วงบ่ายนี้ ตลาดยังรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อจากเยอรมนี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) รอบสุดท้ายประจำเดือนสิงหาคม จะถูกประกาศตามมาหลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ

ข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงเช้า:

  • ยอดค้าปลีกของเยอรมนี เดือนกรกฎาคม ลดลง -1.5% MoM (คาดการณ์ -0.4%)

  • ราคานำเข้าลดลง -1.4% YoY และ -0.4% MoM ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินยูโร

ฝรั่งเศส:

  • เงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคม = 0.9% YoY (คาดการณ์ 1.0%)

  • GDP ไตรมาส 2 (Final) = 0.3% QoQ ตรงกับคาดการณ์

ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา BST):

08:00 สเปน

  • CPI เดือนสิงหาคม (คาดการณ์ 2.8% YoY; ก่อนหน้า 2.7% YoY)

  • CPI รายเดือน (คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -0.1% MoM)

  • ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม (คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -0.3% MoM)

13:00 เยอรมนี

  • CPI เดือนสิงหาคม (คาดการณ์ 2.1% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY)

  • CPI รายเดือน (คาดการณ์ 0.0% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM)

13:30 สหรัฐฯ

  • Core PCE Inflation (คาดการณ์ 2.9% YoY; ก่อนหน้า 2.8% YoY)

  • Core PCE รายเดือน (คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM)

  • PCE Inflation (คาดการณ์ 2.6% YoY; ก่อนหน้า 2.6% YoY)

  • PCE รายเดือน (คาดการณ์ 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM)

13:30 แคนาดา

  • GDP ไตรมาส 2 Annualised (คาดการณ์ -0.6%; ก่อนหน้า 2.2%)

  • GDP เดือนมิถุนายน (คาดการณ์ 0.1% MoM; ก่อนหน้า -0.1% MoM)

15:00 สหรัฐฯ

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM เดือนสิงหาคม (คาดการณ์ 58.6; ก่อนหน้า 61.7)

  • คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี (คาดการณ์ 4.9%; ก่อนหน้า 4.5%)

  • คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี (คาดการณ์ 3.9%; ก่อนหน้า 3.4%)

