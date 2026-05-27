Nvidia ท้าทาย Intel และ AMD ในตลาด CPU

Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำที่ยืนระยะมาอย่างยาวนานและเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของการปฏิวัติ AI ในกลุ่ม GPU ขณะนี้กำลังส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระแสปัญญาประดิษฐ์ ตลาดหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) กำลังกลายเป็นแนวรุกใหม่ของบริษัท การคาดการณ์ว่าตลาด CPU ทั่วโลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่สะท้อนความทะเยอทะยานเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า Nvidia ตั้งใจจะเข้าสู่ตลาดที่ Intel และ AMD ครองมาอย่างยาวนาน และแย่งชิงส่วนแบ่งจากโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ยุคถัดไป
เสาหลักสำคัญของกลยุทธ์นี้ยังคงอยู่ที่การพัฒนาชิปภายในองค์กรที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM รวมถึงซีรีส์ Grace ต่าง ๆ Nvidia กำลังสร้างวิสัยทัศน์ของระบบนิเวศ AI แบบครบวงจร (full-stack AI ecosystem) ครอบคลุมตั้งแต่ GPU, CPU ไปจนถึงสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสำหรับกลุ่ม hyperscalers และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดต่อตลาด คือการที่ Nvidia ได้ระบุ “จีน” ไว้อย่างชัดเจนในประมาณการตลาด CPU มูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุน เพราะสะท้อนว่าบริษัทไม่ได้มีแผนจะละทิ้งหนึ่งในตลาดเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลก แม้จะมีข้อจำกัดด้านการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ และจีนก็ตาม
จากมุมมองตลาด สิ่งนี้ก่อให้เกิด “China paradox” แบบคลาสสิก ในด้านหนึ่ง นักลงทุนได้รับสัญญาณว่า Nvidia เชื่อว่ายังสามารถสร้างรายได้จากความต้องการในจีนต่อไปได้ โดยสถาปัตยกรรมแบบ ARM และการพัฒนาแพลตฟอร์ม CPU อาจมีความยืดหยุ่นด้านกฎระเบียบมากกว่าชิป GPU ระดับสูงที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยเสริมภาพว่าการเติบโตของ AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และ Nvidia ยังมีตลาดขนาดใหญ่รองรับการขยายตัว
แต่อีกด้านหนึ่ง การรวมจีนไว้ในประมาณการระยะยาวยังมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูงมาก ความตึงเครียดด้านนโยบายระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจยกระดับขึ้น สามารถจำกัดการเข้าถึงตลาดจีนของ Nvidia และบังคับให้ต้องปรับลดประมาณการรายได้ลงได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องรับทั้งเรื่องราวการเติบโตของ AI ที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความผันผวนของมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ในเชิงกลยุทธ์ นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงผู้ผลิต GPU อีกต่อไป แต่กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจรสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ ซึ่งเป็นการท้าทายโดยตรงต่อ Intel และ AMD
หากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น Amazon, Microsoft และ Google เริ่มนำโซลูชัน CPU ของ Nvidia มาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโดยรวม ตลาดจะเริ่มให้มูลค่า (price in) ไม่เพียงแค่ความเป็นผู้นำของ Nvidia ในด้าน AI accelerators เท่านั้น แต่ยังรวมถึงศักยภาพในการชิงส่วนแบ่งที่มีนัยสำคัญจากตลาด CPU มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วย
สำหรับผู้ถือหุ้น NVDA สารที่ส่งออกมายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกอย่างชัดเจน Nvidia กำลังขยายขนาดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ (total addressable market) และเปิดช่องทางรายได้ใหม่ในระยะยาว แม้จะประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนในตลาด CPU ก็อาจแปรเป็นรายได้เพิ่มเติมหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีได้
