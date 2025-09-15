ข่าวเด่น: หุ้น Pfizer และ Moderna ร่วง หลังรายงานจาก The Washington Post

The Washington Post รายงานว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ Donald Trump มีแผนเชื่อมโยงวัคซีนโควิด-19 เข้ากับกรณีการเสียชีวิตของเด็ก 25 ราย แม้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความเกี่ยวข้อง รายงานดังกล่าวสร้างความวิตกในแวดวงวิทยาศาสตร์และก่อความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้หุ้น Pfizer (PFE.US) และ Moderna (MRNA.US) ร่วงลงแรง
หน้านี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อช่วยปรับประสบการณ์การใช้งานเว็บของคุณให้เป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยคลิก "การตั้งค่า" หากคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ให้คลิก "ยอมรับทั้งหมด"