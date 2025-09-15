อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: หุ้น Pfizer และ Moderna ร่วง หลังรายงานจาก The Washington Post

08:14 15 กันยายน 2025

The Washington Post รายงานว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ Donald Trump มีแผนเชื่อมโยงวัคซีนโควิด-19 เข้ากับกรณีการเสียชีวิตของเด็ก 25 ราย แม้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันความเกี่ยวข้อง รายงานดังกล่าวสร้างความวิตกในแวดวงวิทยาศาสตร์และก่อความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้หุ้น Pfizer (PFE.US) และ Moderna (MRNA.US) ร่วงลงแรง

 
16.09.2025
17:14

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัว หลังจากข้อมูล ZEW และการผลิตอุตสาหกรรมยูโรโซน 📌

🕙 10:00 น. BST, ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนกันยายน: ตัวเลขจริง: 26.1 คาดการณ์: 20.3 ก่อนหน้า: 25.1 🕙...

 15:41

ข่าวเด่นวันนี้: USDIDX

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยในช่วงเปิดตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง −0.30% ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย...

 15:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา 📄

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างน่าสนใจ โดยมีรายงานสำคัญที่สุดได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และรายงาน CPI ของแคนาดา ยอดค้าปลีกอาจเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของวันนี้...
