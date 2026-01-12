ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ เริ่มรายงานแล้ว — ควรคาดหวังอะไร? 📊

-
รายได้ค่าธรรมเนียมและการลงทุนเพิ่มขึ้น: กิจกรรมธนาคารเพื่อการลงทุน (IB) การให้คำปรึกษา และ M&A ส่งผลต่อรายได้สูง
-
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) คงที่และเติบโต: พอร์ตสินเชื่อขยายตัวและสภาวะตลาดเอื้อให้ธนาคารทำกำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยได้
-
คุณภาพสินเชื่อสูง: แม้หนี้ผู้บริโภคและองค์กรเพิ่มขึ้น ธนาคารยังรักษาอัตราหนี้เสียต่ำและทุนแข็งแรง
🔹 ความเห็นนักลงทุน
-
นักลงทุนมองบวกแต่ระมัดระวัง
-
หุ้นธนาคารใหญ่หลายแห่งปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุด
-
แม้ความคาดหวังสูงเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการปรับราคาหุ้น
🔹 การคาดการณ์ตัวเลขหลัก (Consensus)
-
EPS เติบโต ~8% YoY
-
Net Interest Margin (NIM) ~2.40%
-
ผลจาก JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, และ Morgan Stanley จะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพผู้บริโภคและภาวะตลาด
🔹 รายธนาคาร
-
JPMorgan Chase: EPS $4.91, รายได้ $46.17B; ได้รับแรงหนุนจาก NII และธุรกิจ IB & M&A
-
Bank of America: EPS $0.96, รายได้ $27.55B; รายได้เติบโตจากธุรกิจบริษัทและธุรกรรมสูง
-
Citigroup: EPS $1.78, รายได้ $20.55B; ทดสอบกลยุทธ์ใหม่และเติบโตจาก IB & Corporate Advisory
-
Wells Fargo: EPS $1.66, รายได้ $21.6B; โฟกัสธุรกิจบริการผู้บริโภคและค่าธรรมเนียม
-
Goldman Sachs: EPS $11.62, รายได้ $14.5B; IB และ Wealth Management หนุนรายได้ค่าธรรมเนียม
-
Morgan Stanley: EPS $2.41, รายได้ $17.72B; รายได้มั่นคงจาก Wealth Management และการลงทุน
🔹 ประเด็นสำคัญ
-
ผลประกอบการจะบ่งบอกสุขภาพผู้บริโภค การเติบโตสินเชื่อ และความเชื่อมั่นตลาด
-
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการรักษาคุณภาพสินเชื่อสำคัญต่อการเกินคาดการณ์
-
NII ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำไร
-
ฤดูกาลนี้จะชี้ว่าปี 2025 เป็นปีพิเศษหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตต่อเนื่องของธนาคารสหรัฐฯ
