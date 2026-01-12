อ่านเพิ่มเติม
22:14 · 12 มกราคม 2026

ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ เริ่มรายงานแล้ว — ควรคาดหวังอะไร? 📊

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

 

  1. รายได้ค่าธรรมเนียมและการลงทุนเพิ่มขึ้น: กิจกรรมธนาคารเพื่อการลงทุน (IB) การให้คำปรึกษา และ M&A ส่งผลต่อรายได้สูง

  2. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) คงที่และเติบโต: พอร์ตสินเชื่อขยายตัวและสภาวะตลาดเอื้อให้ธนาคารทำกำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยได้

  3. คุณภาพสินเชื่อสูง: แม้หนี้ผู้บริโภคและองค์กรเพิ่มขึ้น ธนาคารยังรักษาอัตราหนี้เสียต่ำและทุนแข็งแรง

🔹 ความเห็นนักลงทุน

  • นักลงทุนมองบวกแต่ระมัดระวัง

  • หุ้นธนาคารใหญ่หลายแห่งปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุด

  • แม้ความคาดหวังสูงเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการปรับราคาหุ้น

🔹 การคาดการณ์ตัวเลขหลัก (Consensus)

  • EPS เติบโต ~8% YoY

  • Net Interest Margin (NIM) ~2.40%

  • ผลจาก JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, และ Morgan Stanley จะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพผู้บริโภคและภาวะตลาด

🔹 รายธนาคาร

  • JPMorgan Chase: EPS $4.91, รายได้ $46.17B; ได้รับแรงหนุนจาก NII และธุรกิจ IB & M&A

  • Bank of America: EPS $0.96, รายได้ $27.55B; รายได้เติบโตจากธุรกิจบริษัทและธุรกรรมสูง

  • Citigroup: EPS $1.78, รายได้ $20.55B; ทดสอบกลยุทธ์ใหม่และเติบโตจาก IB & Corporate Advisory

  • Wells Fargo: EPS $1.66, รายได้ $21.6B; โฟกัสธุรกิจบริการผู้บริโภคและค่าธรรมเนียม

  • Goldman Sachs: EPS $11.62, รายได้ $14.5B; IB และ Wealth Management หนุนรายได้ค่าธรรมเนียม

  • Morgan Stanley: EPS $2.41, รายได้ $17.72B; รายได้มั่นคงจาก Wealth Management และการลงทุน

🔹 ประเด็นสำคัญ

  • ผลประกอบการจะบ่งบอกสุขภาพผู้บริโภค การเติบโตสินเชื่อ และความเชื่อมั่นตลาด

  • ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการรักษาคุณภาพสินเชื่อสำคัญต่อการเกินคาดการณ์

  • NII ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำไร

  • ฤดูกาลนี้จะชี้ว่าปี 2025 เป็นปีพิเศษหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตต่อเนื่องของธนาคารสหรัฐฯ

15 มกราคม 2026, 18:29

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
15 มกราคม 2026, 18:26

TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
15 มกราคม 2026, 18:17

⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
15 มกราคม 2026, 18:13

TSMC ทำกำไรทะลุทุกสถิติ❗️💰 กำไรสุทธิพุ่ง 35% 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก