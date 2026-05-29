📉 Photronics ร่วงแรง 30% หลังรายงานผลประกอบการ Q1 อ่อนกว่าคาด

บริษัทไม่เพียงแค่พลาดเป้ารายได้และกำไร แต่ยังให้แนวโน้ม (guidance) สำหรับไตรมาสถัดไปที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นร่วงลงประมาณ 26–29% ทันทีหลังประกาศผล แม้ก่อนหน้านี้หุ้นจะยังปรับขึ้นราว 67% YTD และกว่า 200% ในรอบ 12 เดือนก็ตาม
ภาพรวมผลกระทบ: AI ไม่ได้ปกป้องทุกบริษัท
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า แม้บริษัทจะได้อานิสงส์จากกระแส AI แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยง “วัฏจักรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์” ได้
ปัจจัยกดดันหลัก:
- การเลื่อนการออกแบบชิป (delayed tape-outs)
- ความต้องการบางตลาดชะลอตัว
- ต้นทุนและแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน
ตัวเลขสำคัญ (Key Facts)
- รายได้: ต่ำกว่าคาดราว $6.7M และแทบไม่โต YoY
- รายได้รวม: $210M (ใกล้เคียงปีก่อน แต่ต่ำกว่าคาด ~$216M)
- EPS (Non-GAAP): $0.42 ต่ำกว่าคาด ~$0.53
- EPS (GAAP): $0.54 สูงกว่าปีก่อน (จาก $0.15)
- Gross margin: 31%
- Operating margin: 20%
👉 จุดสำคัญ: กำไรยังโต YoY แต่ “ต่ำกว่าความคาดหวัง” คือปัจจัยหลักที่กดราคาหุ้น
โครงสร้างธุรกิจ: Photronics สำคัญกว่าที่ตลาดคิด
Photronics ทำธุรกิจผลิต photomask ซึ่งเป็น “แม่แบบ” สำหรับการพิมพ์วงจรลงบน wafer
- ไม่มี photomask → ผลิตชิปไม่ได้
- บริษัทไม่ได้ออกแบบชิป แต่เป็น supplier สำคัญของทั้งอุตสาหกรรม
- จึงเป็น “ตัวชี้วัดรอบวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์” ได้ดีมาก
สัญญาณการชะลอตัวในรายงาน
สิ่งที่ตลาดกังวลมากที่สุด:
- รายได้จาก IC ระดับสูง (AI-related) ลดลง 5%
- FPD (จอภาพ) โต 13% แต่คุณภาพกำไรต่ำกว่า IC
- guidance Q2 ต่ำกว่าคาดชัดเจน
- Days Inventory เพิ่มจาก 39 → 43 วัน
👉 นี่เป็น “early warning” ว่าความต้องการอาจเริ่มชะลอ
AI ยังแรง แต่ไม่ได้ช่วยทุก segment
แม้ EBITDA โตเกือบ 45% YoY และ margin ยังแข็งแรง (~40%) แต่:
- AI หนุนเฉพาะ GPU / HBM / advanced foundry
- Photronics ยังขึ้นกับ “จำนวน chip design ใหม่” ของลูกค้า
- หากลูกค้า delay project → รายได้กระทบทันที
ทำไมหุ้นร่วงแรงทั้งที่กำไรยังโต?
เหตุผลหลักคือ:
“ตลาดตั้งความหวังสูงเกินไปหลัง AI rally”
- valuation ก่อนหน้า: ~18.5x P/E
- sentiment: มองเป็น AI beneficiary เต็มตัว
- reality: ยังเป็น cyclical supply chain player
สรุปภาพใหญ่
- ผลประกอบการ: ไม่แย่ แต่ต่ำกว่าคาด
- แนวโน้ม: เริ่มเห็น slowdown ของคำสั่งซื้อ
- โครงสร้างธุรกิจ: ยังผูกกับวัฏจักร semiconductor
- ตลาด: re-rating ลงแรงเพราะ expectations สูงเกินไป
📌 คำถามสำคัญต่อจากนี้คือ
นี่คือ “แค่การชะลอชั่วคราว” หรือ “สัญญาณปลายรอบของ AI-driven semiconductor cycle”?
Source: xStation5
