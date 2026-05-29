  
08:35 · 29 พฤษภาคม 2026

📉 Photronics ร่วงแรง 30% หลังรายงานผลประกอบการ Q1 อ่อนกว่าคาด

Photronics (PLAB.US) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิต photomask รายใหญ่ของโลกสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รายงานผลประกอบการที่ “ต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน” จนทำให้ราคาหุ้นเกิดการเทขายอย่างรุนแรง

บริษัทไม่เพียงแค่พลาดเป้ารายได้และกำไร แต่ยังให้แนวโน้ม (guidance) สำหรับไตรมาสถัดไปที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้หุ้นร่วงลงประมาณ 26–29% ทันทีหลังประกาศผล แม้ก่อนหน้านี้หุ้นจะยังปรับขึ้นราว 67% YTD และกว่า 200% ในรอบ 12 เดือนก็ตาม

 ภาพรวมผลกระทบ: AI ไม่ได้ปกป้องทุกบริษัท

เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า แม้บริษัทจะได้อานิสงส์จากกระแส AI แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยง “วัฏจักรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์” ได้

ปัจจัยกดดันหลัก:

  • การเลื่อนการออกแบบชิป (delayed tape-outs)
  • ความต้องการบางตลาดชะลอตัว
  • ต้นทุนและแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทาน
  • ความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน

 ตัวเลขสำคัญ (Key Facts)

  • รายได้: ต่ำกว่าคาดราว $6.7M และแทบไม่โต YoY
  • รายได้รวม: $210M (ใกล้เคียงปีก่อน แต่ต่ำกว่าคาด ~$216M)
  • EPS (Non-GAAP): $0.42 ต่ำกว่าคาด ~$0.53
  • EPS (GAAP): $0.54 สูงกว่าปีก่อน (จาก $0.15)
  • Gross margin: 31%
  • Operating margin: 20%

👉 จุดสำคัญ: กำไรยังโต YoY แต่ “ต่ำกว่าความคาดหวัง” คือปัจจัยหลักที่กดราคาหุ้น

 โครงสร้างธุรกิจ: Photronics สำคัญกว่าที่ตลาดคิด

Photronics ทำธุรกิจผลิต photomask ซึ่งเป็น “แม่แบบ” สำหรับการพิมพ์วงจรลงบน wafer

  • ไม่มี photomask → ผลิตชิปไม่ได้
  • บริษัทไม่ได้ออกแบบชิป แต่เป็น supplier สำคัญของทั้งอุตสาหกรรม
  • จึงเป็น “ตัวชี้วัดรอบวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์” ได้ดีมาก

 สัญญาณการชะลอตัวในรายงาน

สิ่งที่ตลาดกังวลมากที่สุด:

  • รายได้จาก IC ระดับสูง (AI-related) ลดลง 5%
  • FPD (จอภาพ) โต 13% แต่คุณภาพกำไรต่ำกว่า IC
  • guidance Q2 ต่ำกว่าคาดชัดเจน
  • Days Inventory เพิ่มจาก 39 → 43 วัน

👉 นี่เป็น “early warning” ว่าความต้องการอาจเริ่มชะลอ

 AI ยังแรง แต่ไม่ได้ช่วยทุก segment

แม้ EBITDA โตเกือบ 45% YoY และ margin ยังแข็งแรง (~40%) แต่:

  • AI หนุนเฉพาะ GPU / HBM / advanced foundry
  • Photronics ยังขึ้นกับ “จำนวน chip design ใหม่” ของลูกค้า
  • หากลูกค้า delay project → รายได้กระทบทันที

 ทำไมหุ้นร่วงแรงทั้งที่กำไรยังโต?

เหตุผลหลักคือ:

“ตลาดตั้งความหวังสูงเกินไปหลัง AI rally”

  • valuation ก่อนหน้า: ~18.5x P/E
  • sentiment: มองเป็น AI beneficiary เต็มตัว
  • reality: ยังเป็น cyclical supply chain player

 สรุปภาพใหญ่

  • ผลประกอบการ: ไม่แย่ แต่ต่ำกว่าคาด
  • แนวโน้ม: เริ่มเห็น slowdown ของคำสั่งซื้อ
  • โครงสร้างธุรกิจ: ยังผูกกับวัฏจักร semiconductor
  • ตลาด: re-rating ลงแรงเพราะ expectations สูงเกินไป

📌 คำถามสำคัญต่อจากนี้คือ
นี่คือ “แค่การชะลอชั่วคราว” หรือ “สัญญาณปลายรอบของ AI-driven semiconductor cycle”?

Source: xStation5

29 พฤษภาคม 2026, 08:47

