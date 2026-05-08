ผู้บริโภคสหรัฐฯ คลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอ

🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (เดือนพฤษภาคม)
- ดัชนีความเชื่อมั่น (Sentiment): 48.2 (คาดการณ์ 49.5; ครั้งก่อน 49.8)
- สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน (Current Conditions): 47.8 (คาดการณ์ 52.0; ครั้งก่อน 52.5)
- ความคาดหวัง (Expectations): 48.5 (คาดการณ์ 48.2; ครั้งก่อน 48.1)
- เงินเฟ้อคาดการณ์ 1 ปี: 4.5% (คาดการณ์ 4.8%; ครั้งก่อน 4.7%)
- เงินเฟ้อคาดการณ์ 5–10 ปี: 3.4% (คาดการณ์ 3.5%; ครั้งก่อน 3.5%)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ University of Michigan เดือนพฤษภาคมออกมาที่ 48.2 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 49.5 และลดลงจากตัวเลขปลายเดือนเมษายนที่ 49.8 ส่งผลให้ดัชนียังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในเชิงประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจกว่าตัวเลข headline คือข้อมูลภายในที่แสดงว่า ทั้งความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้นและระยะยาวปรับตัวลดลง โดยคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีลดลงจาก 4.7% เหลือ 4.5% (ต่ำกว่าคาดที่ 4.8%) ขณะที่เงินเฟ้อระยะ 5–10 ปีลดลงเล็กน้อยจาก 3.5% เหลือ 3.4%
ความแตกต่างระหว่าง “สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทรุดตัวลงอย่างมาก” (47.8 เทียบกับคาด 52.0 และครั้งก่อน 52.5) กับ “ความคาดหวังเงินเฟ้อที่ค่อนข้างทรงตัว” สะท้อนว่าผู้บริโภคสหรัฐฯ กำลังกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อรุนแรง
การที่ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวปรับลดลงเล็กน้อย ถือเป็นปัจจัยที่อาจช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดนโยบายการเงิน เพราะการควบคุมไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดกรอบถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Fed
โดยสรุป ผู้บริโภคสหรัฐฯ ดูเหมือนจะกังวลต่อเงินเฟ้อน้อยลง แต่มีความมองลบต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งสะท้อนภาพความไม่แน่นอนและความเชื่อมั่นที่ยังคงอ่อนแอในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
