💡 ภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากรอยู่ในจุดสนใจ

น้ำมันดิบ (Crude Oil)
โฟกัสของ Donald Trump ตอนนี้เปลี่ยนไปที่ กรีนแลนด์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ ถอยกลับจากการขึ้นช่วงก่อนหน้า
WTI อยู่ใกล้ระดับแนวรับที่ ประมาณ 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งไปแตะ 62 ดอลลาร์ กลางเดือนมกราคม
ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กำลัง เสริมกำลังทหารในตะวันออกกลาง ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเพิ่มโอกาสที่อาจมีการเข้าแทรกแซง หากการประท้วงในอิหร่านบานปลาย หรือหากเตหะรานส่งสัญญาณคุกคามใหม่
ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจาก:
-
การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่ต่อเนื่องต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย
-
การซื้อเข้าของจีนที่ยังแข็งแกร่ง
ส่วน OPEC+ ยังคงนโยบายเดิม ไม่ปรับเป้าการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2026
นักวิเคราะห์จาก Bernstein มองว่า ราคาน้ำมันอาจแตะ จุดต่ำสุดตามวัฏจักรในครึ่งปีแรก และมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โดยคาดว่า ราคาเฉลี่ยปีนี้ของ Brent อยู่ที่ 65 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่คาดไว้ที่ 61 ดอลลาร์
WTI ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากความกังวลเรื่อง “พรีเมียมความเสี่ยง” ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านลดลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความผันผวนในเวเนซุเอลา อิหร่าน และรัสเซีย และตอนนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยข้อพิพาทเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ราคากำลังฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับใกล้ระดับ Fibonacci retracement 50.0
แหล่งที่มา: xStation5
ทองคำ (Gold)
- ทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่เหนือ 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ตลาดกำลังตีความความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการโจมตีด้านภาษีครั้งล่าสุดของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีมีแผนจะเก็บภาษี 10% กับประเทศที่เพิ่งส่งทหารไปกรีนแลนด์ โดยมาตรการจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
- แม้ยังไม่มีคำสั่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการนอกเหนือจากโพสต์ใน Truth Social แต่ตลาดกำลังมองว่ามาตรการเหล่านี้เป็น “ภาษีเพิ่ม” ต่อเนื่อง อัตราภาษีปัจจุบันที่เจรจาโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (ยกเว้นภาคยานยนต์และภาคที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ) อยู่ที่เฉลี่ย 15% ภายใต้การเพิ่มขึ้นที่เสนอ ภาษีที่เกี่ยวกับกรีนแลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ภายในเดือนมิถุนายน และจะคงอยู่จนกว่าจะมีข้อตกลงการซื้อเกาะ
- ความตึงเครียดนี้ยังเป็นฉากหลังที่รุนแรงสำหรับ World Economic Forum ที่ดาวอส แม้ว่าทรัมป์จะยืนยันเข้าร่วม แต่เดนมาร์กได้ถอนตัวจากงานแล้ว การกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ในวันพุธคาดว่าจะครอบคลุมทั้งข้อพิพาทกรีนแลนด์และทิศทางนโยบายต่อยูเครน
- แรงกดดันภายในสหรัฐฯ ยังเพิ่มความกังวลให้ตลาดอีกด้วย นักลงทุนกลัวว่าการโจมตีต่อความเป็นอิสระของ Fed และกระบวนการสรรหาประธาน Fed คนใหม่ที่ไม่ชัดเจนจะยิ่งซ้ำเติม โดยเฉพาะหลังจากการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าตามประวัติศาสตร์ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ประธาน Fed ที่หมดวาระมักลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการผู้ว่าการ แต่คำพูดล่าสุดของ Jerome Powell บ่งชี้ว่าเขาอาจตั้งใจทำหน้าที่จนหมดวาระเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปตามข้อมูล ไม่ถูกกดดันทางการเมือง
- นอกจากนี้ ความถูกต้องทางกฎหมายของภาษีใหม่ยังเป็นคำถามเปิดอยู่ ศาลสูงยังไม่ได้ตัดสิน หากมีคำสั่งให้คืนภาษีที่เก็บไปแล้ว อาจสร้างความสับสนทางการคลัง เนื่องจากรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในงบประมาณแล้ว ดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Fed ทำให้ตลาดเลื่อนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยครั้งแรกจากเดือนมิถุนายนไปเป็นกรกฎาคม
- ทองคำกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน หลังจาก Citi ตัดสินใจเพิ่มทองคำในพอร์ตโฟลิโอโมเดลปี 2025 Morgan Stanley แนะนำให้ปรับออกจากโมเดล 60:40 แบบเดิม โดยลดสัดส่วนพันธบัตรลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มทองคำเป็น 20% Goldman Sachs ยังคงเป้าหมายปลายปี 2026 ที่ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทองคำได้ทะลุขึ้นเหนือขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นหลัก (primary ascending channel) แสดงสัญญาณว่ากำลังมีโอกาสเร่งตัวขึ้นต่อไป ราคาปัจจุบันอยู่ห่างจากระดับ “จิตวิทยา” ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพียง 5% เท่านั้น
แหล่งที่มา: xStation5
เงิน (Silver)
- สถานะของเงินได้ถูกยกระดับขึ้นในปี 2025 เมื่อ USGS ประกาศให้เงินเป็น โลหะมีค่าเชิงวิกฤต (critical mineral) อย่างเป็นทางการ และยังคงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น โซลาร์ฟาร์ม (PV), ยานยนต์ไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูลที่ใช้ AI
- แม้อัตราการเติบโตของความต้องการจากโซลาร์ PV อาจชะลอลงในปี 2026 แต่ยังคาดว่าจะยังเติบโตแบบปีต่อปีในระดับ “ค่อยเป็นค่อยไป”
- ความคาดหวังเรื่องการขาดแคลนอุปทานจริง ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการส่งมอบจริงจะเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ปริมาณเงินสำรองส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในโกดังของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (โดยเฉพาะ COMEX) และการเคลื่อนไหวหลัก ๆ มักเกิดจากการ “โรลลิ่งสัญญา” และการปรับพอร์ตของกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
- อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนจริงเริ่มชัดเจนในลอนดอน และที่สำคัญที่สุดคือ เซี่ยงไฮ้
- ตลาด Shanghai Gold Exchange กำลังแสดงสัญญาณ Backwardation (ราคาสปอตสูงกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส) ซึ่งยืนยันว่ามีการขาดแคลนอุปทานจริง
- ราคาที่จีนได้พุ่งขึ้นเหนือ $100 ต่อออนซ์แล้ว โดยมีพรีเมียมสูงกว่า COMEX ประมาณ $10–$12
เมื่อเงินพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาบน COMEX กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ ระดับ $100 โดยต้องปรับเพิ่มเพียง 5% เท่านั้นเพื่อไปถึงเป้าหมาย
แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ $87
แหล่งที่มา: xStation5
🍫 โกโก้ (Cocoa)
รายงานจากแอฟริกาตะวันตกชี้ให้เห็นว่า ฤดูเก็บเกี่ยวยังคงแข็งแกร่ง
ปริมาณขนส่งเข้าท่าเรือตั้งแต่ 1 ต.ค. – 11 ม.ค. รวม 1.13 ล้านตัน เทียบกับ 1.16 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา
ความคาดหวังสำหรับเอกวาดอร์กำลังเพิ่มขึ้น โดยการผลิตอาจเพิ่มขึ้นเป็น 570,000–600,000 ตัน ทำให้เอกวาดอร์อาจกลายเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับ 2 ของโลก
ข้อมูลการบด (grindings) ซึ่งเป็นตัวแทนของความต้องการ มีภาพที่ผสมกันดังนี้:
-
เอเชีย: ลดลง 4.8% YoY (ดีกว่าคาดการณ์ -12%)
-
สหรัฐฯ: เพิ่มขึ้น 0.3% YoY (แม้ข้อมูลอาจถูกบิดเบือนจากการนับผู้บดเพิ่มขึ้น 2 ราย)
-
ยุโรป: ลดลง 8.3% YoY เหลือ 304,500 ตัน ซึ่งแย่กว่าคาดการณ์ -3% มาก และเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดในรอบอย่างน้อย 12 ปี
ราคาสิ้นสุดวันเปิดตลาดต่ำกว่า $5,000 หลังช่วงวันหยุดยาวในสหรัฐฯ ข้อมูลความต้องการจากยุโรปที่อ่อนแอทำให้เกิดการ เก็บกำไรจากตำแหน่ง short โดยนักลงทุนจำนวนมาก
สถานะสุทธิ (net positioning) ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงสวนทาง (contrarian signal) แต่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนอาจต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความกดดันด้านอุปทาน
แหล่งที่มา: xStation5
BoJ คงอัตราดอกเบี้ย แม้ปรับมุมมองเชิงเข้มงวดมากขึ้น แล้ว USDJPY จะไปทางไหนต่อ?
ทรัมป์กลับลำ หนุนความเชื่อมั่นวอลล์สตรีท
ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026
ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?