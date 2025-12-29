ตลาดรายวัน: PLATINUM

แพลทินัมร่วง 5% หลังแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,472 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงขายในกลุ่มโลหะมีค่าทั้งตลาด
After breaking the all-time high at $2,472, the PLATINUM contract moved sharply into defensive territory. The decline found support at the 23.6% Fibonacci retracement level and is currently trading around the close on December 23. Source: xStation5Source: xStation5
From early December to mid-Asian session today, platinum futures surged a record 50%. The RSI indicator was already near overbought territory (70<) at the start of the last steep rally, when prices were flirting with the then-ATH near $1,700 (yellow zone). Concerns about overvaluation did not prevent further euphoria. Platinum gains were initially driven by broad bullishness in precious metals, fueled by expectations of further monetary easing. Lower interest rates would increase market liquidity, boosting broad demand and reducing the opportunity cost of holding commodities versus interest-bearing deposits or bonds. For platinum specifically, shortages played a key role, highlighted by strong industrial demand (particularly for automotive catalytic converters) and jewelry.
แพลทินัมคาดว่าขาดดุลจะคลี่คลายในปี 2026 – แรงขายโลหะมีค่ากระทบตลาดปลายปี
แม้ขาดดุลสะสมของแพลทินัมจะคาดว่าจะคลี่คลายในปี 2026 ตามรายงาน Q3 2025 ของ World Platinum Investment Council (WPIC) แต่ความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ไม่สามารถหนุนราคากลุ่มโลหะมีค่าได้ในช่วงปลายปี
แม้ว่าการเจรจาระหว่าง ทรัมป์–เซเลนสกี จะไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่จับต้องได้บนกระดาษ แต่เรื่องราวเชิงบวกเกี่ยวกับ “สงครามใกล้จบ” และ “เห็นพ้องกัน 90% ของแผนสันติภาพ” ก็เพียงพอให้ผู้ลงทุนขายทำกำไรในตลาดที่อยู่ในภาวะ overbought
นอกเหนือจากแพลทินัม โลหะอื่น ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่
-
ทองคำ (GOLD): -1.4%
-
เงิน (SILVER): -4%
-
แพลเดียม (PALLADIUM): -12%
แรงขายยังได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังที่มีเสถียรภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ Fed ในเดือนมกราคม (ตลาด swap ประเมินความน่าจะเป็น ~80% ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง) และความระมัดระวังก่อนการประกาศ FOMC minutes
อย่างไรก็ตาม แพลทินัมยังเผชิญแรงกดดันด้านอุปทาน โดยคาดว่าจะกลับสู่ภาวะสมดุลหลังจากหลายปีที่ขาดดุลในปี 2026 รายงาน WPIC เดือนพฤศจิกายนระบุว่า การบริโภคในภาคอุตสาหกรรมหลัก (ตัวเร่งปฏิกิริยาและเครื่องประดับ) ลดลงเล็กน้อย และการปรับตัวลดลงมากของแพลเดียม อาจกระตุ้นให้ผู้ผลิตเลือกใช้แพลทินัมแทนด้วยตัวเลือกที่ถูกกว่า
