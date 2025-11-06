อ่านเพิ่มเติม
08:54 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: PMI สุดท้ายของสหราชอาณาจักรออกมาสูงกว่าคาดการณ์!

ประเด็นหลัก
  • ข้อมูล PMI ออกมาดีกว่าคาด สร้างความประหลาดใจในเชิงบวกต่อตลาด!

ข้อมูล PMI สุดท้ายของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกอย่างชัดเจน:

  • ดัชนีรวม (Composite PMI): 52.2 (คาดการณ์ 51.1; ก่อนหน้า 51.1)

  • PMI ภาคบริการ: 52.3 (คาดการณ์ 51.1; เดือนกันยายน 51.1)

สะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคบริการเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:11

BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น
7 พฤศจิกายน 2025, 08:53

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
7 พฤศจิกายน 2025, 08:28

💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)

