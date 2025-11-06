ข่าวเด่น: PMI สุดท้ายของสหราชอาณาจักรออกมาสูงกว่าคาดการณ์!

- ข้อมูล PMI ออกมาดีกว่าคาด สร้างความประหลาดใจในเชิงบวกต่อตลาด!
ข้อมูล PMI สุดท้ายของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกอย่างชัดเจน:
ดัชนีรวม (Composite PMI): 52.2 (คาดการณ์ 51.1; ก่อนหน้า 51.1)
PMI ภาคบริการ: 52.3 (คาดการณ์ 51.1; เดือนกันยายน 51.1)
สะท้อนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคบริการเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น
BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)