ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (

วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
วันนี้ ตลาดจะจับตาการประกาศดัชนี PMI จากประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป รวมถึงเยอรมนีและฝรั่งเศส ตลอดจนตัวเลขของทั้งยูโรโซน ขณะเดียวกัน นักลงทุนจะติดตามถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด
ในช่วงท้ายของวัน จะมีการเผยแพร่ข้อมูล PMI เบื้องต้นจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ งาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอสยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก
ตารางวันนี้ (เวลา CET):
08:00 สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก (ธันวาคม)
-
ยอดค้าปลีก (m/m): 0.4% (คาดการณ์: -0.1%; ก่อนหน้า: -0.1%)
-
ยอดค้าปลีก (y/y): 2.5% (คาดการณ์: 1%; ก่อนหน้า: 1.8%)
08:00 สวีเดน – อัตราการว่างงาน (ธันวาคม)
-
คาดการณ์: 8.3%; ก่อนหน้า: 8.2%
08:30 ฮังการี – อัตราการว่างงาน (ธันวาคม)
-
ก่อนหน้า: 4.4%
08:30 ฮังการี – ค่าจ้าง (y/y, พฤศจิกายน)
-
ก่อนหน้า: 8.7%
08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (มกราคม)
-
คาดการณ์: 101; ก่อนหน้า: 102
09:00 โปแลนด์ – ดัชนีความเป็นอยู่ที่ดี BIEC (มกราคม)
-
ก่อนหน้า: 94.8
09:15 ฝรั่งเศส – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 50.5; ก่อนหน้า: 50.7
09:15 ฝรั่งเศส – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 50.5; ก่อนหน้า: 50.1
09:30 เยอรมนี – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 47.8; ก่อนหน้า: 47.0
09:30 เยอรมนี – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 52.5; ก่อนหน้า: 52.7
10:00 ยูโรโซน – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 49.1; ก่อนหน้า: 48.8
10:00 ยูโรโซน – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 52.6; ก่อนหน้า: 52.4
10:30 สหราชอาณาจักร – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 50.6; ก่อนหน้า: 50.6
10:30 สหราชอาณาจักร – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 51.7; ก่อนหน้า: 51.4
11:00 ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
14:30 แคนาดา – ยอดค้าปลีก (พฤศจิกายน)
-
ยอดค้าปลีก (m/m): คาดการณ์ 1.2%; ก่อนหน้า: -0.2%
-
ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (m/m): คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า: -0.6%
15:45 สหรัฐฯ – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 52.0; ก่อนหน้า: 51.8
15:45 สหรัฐฯ – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)
-
คาดการณ์: 52.8; ก่อนหน้า: 52.5
16:00 สหรัฐฯ – รายงานมหาวิทยาลัยมิชิแกน (มกราคม)
-
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาดการณ์ 54; ก่อนหน้า: 52.9
-
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: คาดการณ์ 4.2%; ก่อนหน้า: 4.2%
-
คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: คาดการณ์ 3.4%; ก่อนหน้า: 3.2%
19:00 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)
-
คาดการณ์: 411; ก่อนหน้า: 410
ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส
ดอกเบี้ยในอังกฤษจะไปทางไหนต่อ❓ ราคายาสูบและค่าตั๋วเครื่องบินดันเงินเฟ้อพุ่ง 📈