ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (

วันนี้ ตลาดจะจับตาการประกาศดัชนี PMI จากประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรป รวมถึงเยอรมนีและฝรั่งเศส ตลอดจนตัวเลขของทั้งยูโรโซน ขณะเดียวกัน นักลงทุนจะติดตามถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด
ในช่วงท้ายของวัน จะมีการเผยแพร่ข้อมูล PMI เบื้องต้นจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ งาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอสยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก

ตารางวันนี้ (เวลา CET):

08:00 สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก (ธันวาคม)

  • ยอดค้าปลีก (m/m): 0.4% (คาดการณ์: -0.1%; ก่อนหน้า: -0.1%)

  • ยอดค้าปลีก (y/y): 2.5% (คาดการณ์: 1%; ก่อนหน้า: 1.8%)

08:00 สวีเดน – อัตราการว่างงาน (ธันวาคม)

  • คาดการณ์: 8.3%; ก่อนหน้า: 8.2%

08:30 ฮังการี – อัตราการว่างงาน (ธันวาคม)

  • ก่อนหน้า: 4.4%

08:30 ฮังการี – ค่าจ้าง (y/y, พฤศจิกายน)

  • ก่อนหน้า: 8.7%

08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (มกราคม)

  • คาดการณ์: 101; ก่อนหน้า: 102

09:00 โปแลนด์ – ดัชนีความเป็นอยู่ที่ดี BIEC (มกราคม)

  • ก่อนหน้า: 94.8

09:15 ฝรั่งเศส – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 50.5; ก่อนหน้า: 50.7

09:15 ฝรั่งเศส – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 50.5; ก่อนหน้า: 50.1

09:30 เยอรมนี – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 47.8; ก่อนหน้า: 47.0

09:30 เยอรมนี – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 52.5; ก่อนหน้า: 52.7

10:00 ยูโรโซน – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 49.1; ก่อนหน้า: 48.8

10:00 ยูโรโซน – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 52.6; ก่อนหน้า: 52.4

10:30 สหราชอาณาจักร – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 50.6; ก่อนหน้า: 50.6

10:30 สหราชอาณาจักร – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 51.7; ก่อนหน้า: 51.4

11:00 ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด

14:30 แคนาดา – ยอดค้าปลีก (พฤศจิกายน)

  • ยอดค้าปลีก (m/m): คาดการณ์ 1.2%; ก่อนหน้า: -0.2%

  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (m/m): คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า: -0.6%

15:45 สหรัฐฯ – PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 52.0; ก่อนหน้า: 51.8

15:45 สหรัฐฯ – PMI ภาคบริการเบื้องต้น (มกราคม)

  • คาดการณ์: 52.8; ก่อนหน้า: 52.5

16:00 สหรัฐฯ – รายงานมหาวิทยาลัยมิชิแกน (มกราคม)

  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาดการณ์ 54; ก่อนหน้า: 52.9

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะสั้น: คาดการณ์ 4.2%; ก่อนหน้า: 4.2%

  • คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว: คาดการณ์ 3.4%; ก่อนหน้า: 3.2%

19:00 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)

  • คาดการณ์: 411; ก่อนหน้า: 410

