ภาพรวมตลาด: PMI กำหนดทิศทางตลาดยุโรป 🚨

สรุปภาพรวมตลาด
สัปดาห์นี้ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ โดยฟิวเจอร์สของดัชนีหลักหลายตัวแสดงการปรับตัวลดลงเล็กน้อย
-
FRA40 (ฝรั่งเศส) -0.1%
-
SPA35 (สเปน) -0.2%
-
ITA40 (อิตาลี) -0.2%
ขณะที่
-
DE40 (เยอรมนี) ขึ้น +0.2%
-
UK100 (อังกฤษ) ขึ้นเล็กน้อย
วันนี้ยุโรปเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยเศรษฐกิจหลักและยูโรโซนได้รายงาน PMI เบื้องต้น
ผล PMI ตามประเทศ
ฝรั่งเศส
กิจกรรมภาคเอกชนลดลงในเดือนมกราคม โดย Composite PMI อยู่ที่ 48.6 โดยเป็นผลจากภาคบริการที่อ่อนแอ 47.9 แต่ภาคอุตสาหกรรมกลับฟื้นตัวขึ้นที่ 51 และความเชื่อมั่นทางธุรกิจแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน
เยอรมนี
กิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม โดย Composite PMI อยู่ที่ 52.5 ขับเคลื่อนจากภาคบริการ 53.3 และการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม 48.7 พร้อมคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น แม้การจ้างงานลดลงและต้นทุนรวมถึงราคาผลิตเพิ่มขึ้น
ยูโรโซน
กิจกรรมภาคเอกชนยังขยายตัวต่อในเดือนมกราคม โดย Composite PMI อยู่เหนือ 50 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคบริการ 51.9 และภาคอุตสาหกรรม 49.4 ขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นแม้การจ้างงานลดลงและแรงกดดันด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น
สหราชอาณาจักร
กิจกรรมภาคเอกชนเร่งตัวในเดือนมกราคม โดย Composite PMI อยู่ที่ 53.9 ขับเคลื่อนโดยภาคบริการ 54.3 และภาคอุตสาหกรรม 51.6 พร้อมคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น แม้บริษัทยังจำกัดการจ้างงานและเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุน
ยอดขายปลีกเดือนธันวาคมเพิ่ม 0.4% MoM สูงกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่แข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น
ยอดขายเทียบปีเพิ่ม 2.5% YoY ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน แม้ไตรมาส 4 ยังคงอ่อนแอและระดับยอดขายยังต่ำกว่าก่อนโควิด
อัปเดตการเมืองฝรั่งเศส
รัฐบาลฝรั่งเศสรอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับงบประมาณปี 2026 โดยนายกรัฐมนตรีวางแผนผลักดันงบใช้จ่ายผ่าน มาตรา 49.3 ของรัฐธรรมนูญ
โลหะมีค่า
แนวโน้มผสมผสานต่อเนื่อง
-
ทองคำ ลดลงประมาณ 0.2% อยู่ที่ 4,920 ดอลลาร์/ออนซ์
-
เงิน ปรับขึ้นราว 3% ทดสอบ 99 ดอลลาร์/ออนซ์
สกุลเงินดิจิทัล
ความเชื่อมัยยังผสม
-
Bitcoin ลดลงเล็กน้อย 0.1%
-
Ethereum ลด 0.2%
Intel
Intel รายงานผลประกอบการ Q4 2025 แข็งแกร่ง โดยรายได้ 13.7 พันล้านดอลลาร์ และ EPS 0.15 สูงกว่าคาด
โดยธุรกิจ Data Center และ AI เติบโต 9% YoY
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังระมัดระวัง เนื่องจากแนวโน้ม Q1 2026 อ่อนแอ ต้นทุนเพิ่ม และความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้หุ้นถูกขายออกและบรรยากาศตลาดอ่อนแรง
