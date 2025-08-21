🚨 PMI บริการอังกฤษดีกว่าคาด แต่การผลิตอ่อนแรงต่อเนื่อง

UK PMI เดือนสิงหาคมออกมา “สองขั้ว” ชัดเจน 🇬🇧
-
Composite PMI: 53.0 (สูงสุดในรอบ 12 เดือน, คาด 51.6, ก่อนหน้า 51.5)
-
Services PMI: 53.6 (ฟื้นแรงกว่าคาด, คาด 51.8, ก่อนหน้า 51.8)
-
Manufacturing PMI: 47.3 (ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน, คาด 48.2, ก่อนหน้า 48.0)
👉 ภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ หลังฤดูใบไม้ผลิที่ซบเซา ขณะที่ภาคการผลิตหดตัวหนักขึ้น
📈 GBP/USD ดีดทะลุ EMA30 บนกราฟ M30 หลังตัวเลขเผยแพร่
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Source: xStation5