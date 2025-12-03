US Open: วอลล์สตรีทฟื้นตัว หนุนโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

วอลล์สตรีทแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในวันนี้ หลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีหลักปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าตลาดพยายามกู้คืนส่วนหนึ่งของความสูญเสีย
ความสนใจยังคงอยู่ที่ การตัดสินใจของ Federal Reserve (Fed) ตลาดกำลังเก็งว่าธนาคารกลางอาจปรับท่าทีเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อมูลค่าหุ้นกลุ่มเติบโต โดยเฉพาะหุ้น เทคโนโลยี บริษัทด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ถือว่า ไวต่อความผันผวนของตลาดและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายการเงิน มากที่สุด
แรงกดดันเพิ่มเติมมาจาก ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว เดือนพฤศจิกายน PMI อยู่ที่ 48.2 จุด ลดลงจาก 48.7 ในเดือนตุลาคม ถือเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันที่กิจกรรมอ่อนตัว โดยเฉพาะดัชนีย่อยของ คำสั่งซื้อใหม่ ลดลงเหลือ 47.4 จุด และ ดัชนีการจ้างงาน ลดลงเหลือ 44.0 จุด ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาสินค้า ปรับตัวขึ้นสู่ 58.5 จุด แสดงถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แม้ความต้องการจะอ่อนตัว
ชุดข้อมูลนี้สร้างความท้าทายให้ Fed ด้านหนึ่ง กิจกรรมอุตสาหกรรมที่อ่อนตัวและความต้องการที่ชะลอตัวชี้ถึงเศรษฐกิจที่เย็นตัว ซึ่งโดยปกติจะสนับสนุน นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกัน แรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ อาจทำให้ความกังวลเงินเฟ้อไม่ลดลงและจำกัดขอบเขตการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Fed อาจเลือกใช้แนวทาง สมดุลและรอบคอบ โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและแรงกดดันเงินเฟ้อ
สรุปแล้ว สถานการณ์ตลาดปัจจุบันสะท้อนถึง การฟื้นตัวปานกลาง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบาย Fed ข้อมูลอุตสาหกรรมอ่อนแอ และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัทเทคโนโลยี
Source: xStation5
US500 (H1 Interval)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจากการปรับฐานเมื่อวานนี้ ตลาดยังคงเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (EMA 25, 50 และ 100) แสดงถึงความเหนือชั้นทางเทคนิคของฝั่งกระทิง และมีศักยภาพในการทำกำไรต่อไป ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ๆ เล็กน้อยไปทางบวก ชี้ว่ามีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นเพิ่มได้ ตลาดยังคงระมัดระวังในระดับปานกลาง ติดตามการรวมตัวของราคาและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลต่อทิศทางตลาด สนับสนุนรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงมั่นคง แต่สัญญาณตลาดที่จะเกิดขึ้นและความรู้สึกเชิงโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่มา: xStation5
ข่าวบริษัท
Janux Therapeutics (JANX.US)
หุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงหลังรายงานผลการทดลองระยะที่ 1 ของมะเร็งต่อมลูกหมาก แม้ข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพเริ่มต้นจะเป็นบวก แต่ตลาดตอบสนองเชิงลบ เพราะเห็นว่าผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนว่าดีกว่าการรักษาอื่น ๆ และเส้นทางสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์อาจใช้เวลานาน
Marvell Technology (MRVL.US)
หุ้นปรับตัวขึ้น 2.5% ภายในวัน จากข่าวบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อสตาร์ทอัพชิป AI Celestial AI มูลค่าดีลอาจเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมตำแหน่ง Marvell ในตลาด AI และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ตลาดยังระมัดระวังเกี่ยวกับความท้าทายในการรวมทีมและเทคโนโลยี นักลงทุนรอติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Marvell ซึ่งจะรายงานหลังการซื้อขายวันนี้ คาด EPS อยู่ที่ 0.74 ดอลลาร์ และรายได้ 2.07 พันล้านดอลลาร์ เติบโต YoY 72% และ 36% ตามลำดับ
Credo Technology (CRDO.US)
หุ้นปรับตัวขึ้นในวันเดียว หลังรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย พร้อมมุมมองเชิงบวกสำหรับไตรมาสต่อไป ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 25%
MongoDB (MDB.US)
หุ้นพุ่งกว่า 20% หลังรายงานผลไตรมาส 3 แสดงการเติบโตของรายได้แพลตฟอร์ม Atlas และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในงาน AI รายได้ Atlas เติบโตประมาณ 30% นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
Microsoft ฟื้นตัวจากการปรับลดก่อนหน้า หลังความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ AI อ่อนตัว 🔎
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈