ข่าวเด่นวันนี้

ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทวันนี้ชัดเจนว่ามีทิศทางบวกมากขึ้น ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับฐานเมื่อวานนี้
-
Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.65%
-
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3%
-
Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.4%
สะท้อนถึง ความหวังของนักลงทุนที่ค่อยกลับมา การปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ความคาดหวังว่าคณะกรรมการ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยตลาดประเมินความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 84–87% การคาดการณ์นี้ช่วยหนุน ความเสี่ยงและความเชื่อมั่นในตลาด
Donald Trump ประกาศว่ามีแผนจะแต่งตั้ง ประธาน Fed คนใหม่ในต้นปี 2026 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผู้นำเร็วกว่าที่คาดจาก Jerome Powell
ตลาดยุโรปวันพุธผสมผสาน
-
DAX (เยอรมนี) และ IBEX (สเปน) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%
-
Euro Stoxx 50 ขึ้น 0.42%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส) และ AEX (เนเธอร์แลนด์) ลดลง 0.3%
ข้อมูล เงินเฟ้อยูโรโซน
-
CPI headline 2.2% (คาด 2.1%)
-
Core CPI 2.4% เทียบกับเดือนก่อนไม่เปลี่ยน (ตรงตามคาด)
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อยู่ในช่วง ความตื่นตัวสูง
-
Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 6% อยู่ราว 92,000 USD
-
Ethereum เพิ่มเกือบ 8% ผ่าน 3,000 USD
โลหะมีค่า
-
Gold ลดลง 1% ต่ำกว่า 4,200 USD
-
Platinum ลดลงเกือบ 2% เหลือ 1,630 USD
-
Palladium ปรับขึ้นเกือบ 2% อยู่ที่ 1,450 USD
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
น้ำมัน WTI ลดลงน้อยกว่า 1% อยู่ราว 59 USD ต่อบาร์เรล
-
ก๊าซธรรมชาติ (NatGas) ลดลง 1%
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
Microsoft ฟื้นตัวจากการปรับลดก่อนหน้า หลังความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ AI อ่อนตัว 🔎
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈