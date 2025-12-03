ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
3 ธันวาคม 2025

ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทวันนี้ชัดเจนว่ามีทิศทางบวกมากขึ้น ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับฐานเมื่อวานนี้

  • Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.65%

  • S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3%

  • Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.4%

สะท้อนถึง ความหวังของนักลงทุนที่ค่อยกลับมา การปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ความคาดหวังว่าคณะกรรมการ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยตลาดประเมินความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 84–87% การคาดการณ์นี้ช่วยหนุน ความเสี่ยงและความเชื่อมั่นในตลาด

Donald Trump ประกาศว่ามีแผนจะแต่งตั้ง ประธาน Fed คนใหม่ในต้นปี 2026 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผู้นำเร็วกว่าที่คาดจาก Jerome Powell

ตลาดยุโรปวันพุธผสมผสาน

  • DAX (เยอรมนี) และ IBEX (สเปน) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%

  • Euro Stoxx 50 ขึ้น 0.42%

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส) และ AEX (เนเธอร์แลนด์) ลดลง 0.3%

ข้อมูล เงินเฟ้อยูโรโซน

  • CPI headline 2.2% (คาด 2.1%)

  • Core CPI 2.4% เทียบกับเดือนก่อนไม่เปลี่ยน (ตรงตามคาด)

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อยู่ในช่วง ความตื่นตัวสูง

  • Bitcoin ปรับตัวขึ้นกว่า 6% อยู่ราว 92,000 USD

  • Ethereum เพิ่มเกือบ 8% ผ่าน 3,000 USD

โลหะมีค่า

  • Gold ลดลง 1% ต่ำกว่า 4,200 USD

  • Platinum ลดลงเกือบ 2% เหลือ 1,630 USD

  • Palladium ปรับขึ้นเกือบ 2% อยู่ที่ 1,450 USD

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมัน WTI ลดลงน้อยกว่า 1% อยู่ราว 59 USD ต่อบาร์เรล

  • ก๊าซธรรมชาติ (NatGas) ลดลง 1%

