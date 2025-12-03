D-Wave ขยายสู่ภาครัฐ หุ้นปรับตัวขึ้น!

หุ้นของ D-Wave Quantum Inc. ปรับตัวขึ้น 3% ในการซื้อขายวันนี้ หลังประกาศจัดตั้ง หน่วยธุรกิจใหม่เพื่อขยายการใช้เทคโนโลยีควอนตัมภายในภาครัฐสหรัฐฯ หน่วยนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันสำหรับภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาล และกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนการใช้งานระบบควอนตัม
บริษัทเพิ่งติดตั้ง คอมพิวเตอร์ควอนตัม Advantage2 ที่ Davidson Technologies ซึ่งถูกใช้แก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและจัดการแอปพลิเคชันที่มีความละเอียดอ่อน ทำให้ D-Wave สามารถทดสอบและปรับขนาดเทคโนโลยีควอนตัมในสภาพแวดล้อมของภาครัฐ Davidson Technologies ให้บริการทั้ง กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และลูกค้าภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอวกาศ ขยายศักยภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้อย่างมาก
การจัดตั้งหน่วยธุรกิจภาครัฐตอบสนอง ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคป้องกันสหรัฐฯ ต่อเทคโนโลยีควอนตัม ซึ่งสามารถสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และงานความมั่นคงแห่งชาติสำคัญอื่น ๆ สถานการณ์นี้สะท้อนยุค 1950–1960 เมื่อ ลูกค้ารายแรกของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์คือหน่วยงานรัฐบาลและกองทัพสหรัฐฯ สัญญาเหล่านั้นช่วยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและการค้าเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นตัวอย่างประวัติศาสตร์ว่า การสนับสนุนจากรัฐบาลสามารถเร่งการเติบโตของภาคนวัตกรรมได้
D-Wave รายงาน รายได้เพิ่มขึ้นและมาร์จิ้นคงที่ แสดงถึงพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง หน่วยภาครัฐคาดว่าจะ เพิ่มศักยภาพรายได้ในระยะกลาง หากความสนใจในเทคโนโลยีควอนตัมแปรเป็นสัญญาจริง แม้ว่าการนำโซลูชันเหล่านี้ไปใช้จะมีวงจรการขายยาวและความท้าทายด้านปฏิบัติการ แต่หน่วยใหม่นี้จะ เพิ่มศักยภาพของบริษัทในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และทำให้ระบบ Advantage2 ถูกใช้งานได้จริง
Source: xStation5
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
Microsoft ฟื้นตัวจากการปรับลดก่อนหน้า หลังความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ AI อ่อนตัว 🔎
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈