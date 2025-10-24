อ่านเพิ่มเติม
16:30 · 24 ตุลาคม 2025

PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
ประเด็นหลัก
  • ข้อมูลของเยอรมนีฟื้นตัวขึ้น โดยภาคบริการมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  • ความเชื่อมั่นภาคการผลิตของฝรั่งเศสปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ภาคบริการกลับลดลงอย่างมาก
  • EURUSD ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล PMI เบื้องต้น เดือนตุลาคม

เยอรมนี

  • Manufacturing PMI: 49.6 (คาดการณ์ 49.5, ก่อนหน้า 49.5)

  • Services PMI: 54.5 (คาดการณ์ 51.0, ก่อนหน้า 51.5)

ฝรั่งเศส

  • Manufacturing PMI: 48.3 (คาดการณ์ 48.2, ก่อนหน้า 48.2)

  • Services PMI: 47.1 (คาดการณ์ 48.7, ก่อนหน้า 48.5)

เยอรมนี PMI: ปรับตัวดีขึ้นชัดเจน แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่

ข้อมูล PMI ของเยอรมนีชี้ให้เห็นการเติบโตของการผลิตที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสองปี โดยมีคำสั่งซื้อใหม่และงานค้างรับเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิตและบริการ สิ่งนี้สะท้อนการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของไตรมาส 4 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ด้านบวกคือการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อและการจ้างงานในภาคบริการ แม้ว่าภาคการผลิตยังคงมีการปลดคนงานอยู่ ความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน (โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์) ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นยังคงส่งผลต่อราคาสินค้า แต่บริษัทบริการสามารถถ่ายโอนส่วนหนึ่งของต้นทุนนี้ไปยังลูกค้าได้

 

ฝรั่งเศส PMI: ลดลงต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นแรงงานปานกลาง

ตัวชี้วัด PMI ของฝรั่งเศสออกมาอ่อนแอ โดย Flash Composite PMI เดือนตุลาคมลดลงเหลือ 46.8 จุด อยู่ในพื้นที่ถดถอยอย่างชัดเจน การผลิตที่ลดลงทั้งในภาคการผลิตและบริการสะท้อนถึงความอ่อนแอของอุปสงค์อย่างกว้าง
บริษัทต่าง ๆ ยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มในอนาคต สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมโลกที่เปราะบางและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ในด้านบวก ตลาดแรงงานยังคงยืดหยุ่น และแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงอาจช่วยผ่อนคลายความกังวลของ ECB แม้ว่าจะมีความพยายามกระตุ้นยอดขายด้วยการลดราคา แต่เศรษฐกิจฝรั่งเศสยังคงเผชิญช่วงเวลาที่ซบเซาอย่างยาวนาน

 

EUR/USD ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างปานกลาง

สำหรับคู่สกุล EUR/USD พบความพยายามปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา โดยมีแรงซื้อรอบระดับ 1.1600 ดอลลาร์สหรัฐยังคงไม่แน่นอนก่อนการตัดสินใจของ Fed และท่ามกลางความกังวลเรื่องการปิดทำการรัฐบาล แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะปรับขึ้นเหนือ 4% แล้ว แต่ EUR/USD ยังคงแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก TNOTE ชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์สหรัฐอาจมีมูลค่าที่สูงเกินไป

24 ตุลาคม 2025, 16:18

