Powell’s Bet ถูกต้าน 💥 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังคำพูดของประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ 💸

ดอลลาร์ฟื้นตัวหลังถูกสั่นคลอนจาก CPI – รับแรงหนุนจากประธาน Fed เซนต์หลุยส์ 💹
ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากอ่อนตัวจากตัวเลข CPI ต่ำกว่าคาด
แรงหนุนมาจาก Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ ที่ออกมาให้ความเห็น เชิง “hawkish” ตรงข้ามกับแนวทาง Powell
Musalem สนับสนุน การพักการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเติบโตเกินคาดในปี 2026
เงินเฟ้อใกล้ 3% มากกว่า 2% บ่งชี้ความเสี่ยงด้านราคา ยั่งยืนกว่าที่คาด
Musalem คัดค้านการใช้ การผลิตของเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดนโยบายดอกเบี้ย, แตกต่างจาก Powell ที่มองว่าการเติบโตของ AI จะช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันราคา
ประเด็น ความสามารถในการซื้อบ้าน ที่ Trump ยกขึ้นนั้น Musalem ระบุว่ามีหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ย
ผลลัพธ์ตลาด:
ดอลลาร์กลับมา แข็งค่าเทียบกับทุกสกุล G10
สกุลที่รับแรงกดดันมากที่สุด:
เยน (USDJPY +0.7%) – ถูกกดดันจากการเมืองภายในญี่ปุ่น
ฟรังก์สวิส (USDCHF +0.5%)
US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
