08:45 · 14 มกราคม 2026

Powell’s Bet ถูกต้าน 💥 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังคำพูดของประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ 💸

ดอลลาร์ฟื้นตัวหลังถูกสั่นคลอนจาก CPI – รับแรงหนุนจากประธาน Fed เซนต์หลุยส์ 💹

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากอ่อนตัวจากตัวเลข CPI ต่ำกว่าคาด

  • แรงหนุนมาจาก Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ ที่ออกมาให้ความเห็น เชิง “hawkish” ตรงข้ามกับแนวทาง Powell

  • Musalem สนับสนุน การพักการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเติบโตเกินคาดในปี 2026

  • เงินเฟ้อใกล้ 3% มากกว่า 2% บ่งชี้ความเสี่ยงด้านราคา ยั่งยืนกว่าที่คาด

  • Musalem คัดค้านการใช้ การผลิตของเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดนโยบายดอกเบี้ย, แตกต่างจาก Powell ที่มองว่าการเติบโตของ AI จะช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันราคา

  • ประเด็น ความสามารถในการซื้อบ้าน ที่ Trump ยกขึ้นนั้น Musalem ระบุว่ามีหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ย

ผลลัพธ์ตลาด:

  • ดอลลาร์กลับมา แข็งค่าเทียบกับทุกสกุล G10

  • สกุลที่รับแรงกดดันมากที่สุด:

    • เยน (USDJPY +0.7%) – ถูกกดดันจากการเมืองภายในญี่ปุ่น

    • ฟรังก์สวิส (USDCHF +0.5%)

Since the start of Musalem’s interview, EURUSD lost around 0.2%, diving below 30-hour EMA (light purple), as wall as key support at 1.16500. Source: xStation5
