อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นวันนี้: อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้นเหนือคาด ส่งผลหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 📈

09:57 15 สิงหาคม 2025

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
Wall Street ปรับตัวลงหลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว

  • Russell 2000 (US2000): -2% (ปรับตัวลงมากที่สุด)

  • Dow Jones (US30): -0.5%

  • S&P 500 (US500): -0.2%

  • Nasdaq (US100): -0.1%

แม้ US100 จะยังคงมีความยืดหยุ่นจากความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • Netflix: +2.8%

  • Amazon: +2.6%

  • Alphabet: +0.8%

  • Microsoft: +0.75%

  • Intel: +0.15%

ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI):

  • PPI ปรับตัวขึ้นจาก 2.4% เป็น 3.3% YoY (คาด 2.5%)

  • Core PPI สูงถึง 3.7% (สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025)

  • สินค้าที่กดดันเงินเฟ้อสูงสุด ได้แก่ ผัก, น้ำมันทำความร้อน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันกลั่น, อิเล็กทรอนิกส์, เหล็กและเศษเหล็ก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 6 bps หลังตัวเลข PPI

ความคิดเห็น Fed:
Alberto Musalem (ประธาน Fed St. Louis) ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และข้อมูลปัจจุบันไม่สนับสนุนการลด 50 bps ตามข้อเสนอของ Scott Bessent

ความผันผวนจากข่าวการเมือง:
ตลาดจับตามองการเจรจาระหว่าง Trump และ Putin เกี่ยวกับสงครามยูเครน การประกาศหยุดยิงอย่างกะทันหันยังถูกประเมินต่ำ (37%) ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายในบางเซ็กเตอร์ การประชุมมีกำหนดพรุ่งนี้เวลา 21:30 BST

ตลาดฟอเร็กซ์:

  • ดอลลาร์ฟื้นตัวจากความคาดหวัง Fed ที่น้อยลง (USDIDX: +0.55%)

  • สกุลเงิน Antipodean อ่อนค่า (AUDUSD: -0.9%, NZDUSD: -1.1%)

  • เยน (USDJPY: +0.3%), ฟรังก์ (USDCHF: +0.4%), ปอนด์ (GBPUSD: -0.4%) แข็งค่า

  • EURUSD: -0.6% ที่ 1.163

ยุโรป:

  • GDP ยูโรโซน Q2/2025 ขยายตัว 0.1% q/q

  • การผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนลดลง -1.3% MoM (คาด -1.0%)

  • การจ้างงานเพิ่ม 0.1% Q2 แสดงว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • ทองคำ (GOLD): -0.57%

  • เงิน (SILVER): -1.36%

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ราคาลดลงชั่วคราวจากสต็อกเพิ่ม แต่กลับขึ้น +0.36%

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin: -4% ($118,000)

  • Ethereum: -3.3% ($4,560)

  • Dogecoin: -7.9%, Polygon: -5.8%, Ripple: -5.8%

ตลาดโดยรวมยังคงเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อสูง ความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตฯ

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก