ข่าวเด่นวันนี้: อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้นเหนือคาด ส่งผลหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 📈

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
Wall Street ปรับตัวลงหลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว
-
Russell 2000 (US2000): -2% (ปรับตัวลงมากที่สุด)
-
Dow Jones (US30): -0.5%
-
S&P 500 (US500): -0.2%
-
Nasdaq (US100): -0.1%
แม้ US100 จะยังคงมีความยืดหยุ่นจากความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น
-
Netflix: +2.8%
-
Amazon: +2.6%
-
Alphabet: +0.8%
-
Microsoft: +0.75%
-
Intel: +0.15%
ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI):
-
PPI ปรับตัวขึ้นจาก 2.4% เป็น 3.3% YoY (คาด 2.5%)
-
Core PPI สูงถึง 3.7% (สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025)
-
สินค้าที่กดดันเงินเฟ้อสูงสุด ได้แก่ ผัก, น้ำมันทำความร้อน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันกลั่น, อิเล็กทรอนิกส์, เหล็กและเศษเหล็ก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 6 bps หลังตัวเลข PPI
ความคิดเห็น Fed:
Alberto Musalem (ประธาน Fed St. Louis) ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และข้อมูลปัจจุบันไม่สนับสนุนการลด 50 bps ตามข้อเสนอของ Scott Bessent
ความผันผวนจากข่าวการเมือง:
ตลาดจับตามองการเจรจาระหว่าง Trump และ Putin เกี่ยวกับสงครามยูเครน การประกาศหยุดยิงอย่างกะทันหันยังถูกประเมินต่ำ (37%) ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายในบางเซ็กเตอร์ การประชุมมีกำหนดพรุ่งนี้เวลา 21:30 BST
ตลาดฟอเร็กซ์:
-
ดอลลาร์ฟื้นตัวจากความคาดหวัง Fed ที่น้อยลง (USDIDX: +0.55%)
-
สกุลเงิน Antipodean อ่อนค่า (AUDUSD: -0.9%, NZDUSD: -1.1%)
-
เยน (USDJPY: +0.3%), ฟรังก์ (USDCHF: +0.4%), ปอนด์ (GBPUSD: -0.4%) แข็งค่า
-
EURUSD: -0.6% ที่ 1.163
ยุโรป:
-
GDP ยูโรโซน Q2/2025 ขยายตัว 0.1% q/q
-
การผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนลดลง -1.3% MoM (คาด -1.0%)
-
การจ้างงานเพิ่ม 0.1% Q2 แสดงว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
ทองคำ (GOLD): -0.57%
-
เงิน (SILVER): -1.36%
-
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS): ราคาลดลงชั่วคราวจากสต็อกเพิ่ม แต่กลับขึ้น +0.36%
คริปโตเคอร์เรนซี:
-
Bitcoin: -4% ($118,000)
-
Ethereum: -3.3% ($4,560)
-
Dogecoin: -7.9%, Polygon: -5.8%, Ripple: -5.8%
ตลาดโดยรวมยังคงเผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อสูง ความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตฯ