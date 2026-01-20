อ่านเพิ่มเติม
16:26 · 20 มกราคม 2026

ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร “ผสมกัน”📌 ดัชนี PPI เยอรมนีลดลงแรงกว่าที่คาด

-
-
Open account Download free app

📌 สหราชอาณาจักร (UK)

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ ต่ำกว่า 18,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์เกือบ 19,000 ตำแหน่ง และใกล้เคียงกับ 20,000 ตำแหน่งในการประกาศครั้งก่อน

  • แต่ตัวเลขปรับฤดูกาลชี้ให้เห็นการลดลงมากกว่าเดิมที่ -43,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ -20,000 และ -38,000 ในเดือนก่อนหน้า

  • อัตราการเติบโตค่าจ้างรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% YoY สูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ที่ 4.6% เล็กน้อย และเท่ากับตัวเลขก่อนหน้า

📌 เยอรมนี (Germany)

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง -2.5% YoY เทียบกับคาดการณ์ -2.4%

  • รายเดือนอยู่ที่ -0.2% ตรงตามคาดการณ์ โดยการลดลงของราคามีความรุนแรงมากขึ้นจาก 0.0% ในเดือนก่อน

Source: xStation5

23 มกราคม 2026, 14:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI ของยุโรปและสหรัฐฯ จับตาเป็นพิเศษ (
23 มกราคม 2026, 09:03

ข่าวเด่นวันนี้ 23 มกราคม
22 มกราคม 2026, 14:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสำคัญของสหรัฐที่จะดึงความสนใจจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
21 มกราคม 2026, 19:53

วอลล์สตรีทและยุโรปลดลง ตลาดรอการปรากฏตัวของทรัมป์ที่ดาวอส

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก