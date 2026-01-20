ข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร “ผสมกัน”📌 ดัชนี PPI เยอรมนีลดลงแรงกว่าที่คาด

📌 สหราชอาณาจักร (UK)
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ ต่ำกว่า 18,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์เกือบ 19,000 ตำแหน่ง และใกล้เคียงกับ 20,000 ตำแหน่งในการประกาศครั้งก่อน
-
แต่ตัวเลขปรับฤดูกาลชี้ให้เห็นการลดลงมากกว่าเดิมที่ -43,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ -20,000 และ -38,000 ในเดือนก่อนหน้า
-
อัตราการเติบโตค่าจ้างรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% YoY สูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ที่ 4.6% เล็กน้อย และเท่ากับตัวเลขก่อนหน้า
📌 เยอรมนี (Germany)
-
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง -2.5% YoY เทียบกับคาดการณ์ -2.4%
-
รายเดือนอยู่ที่ -0.2% ตรงตามคาดการณ์ โดยการลดลงของราคามีความรุนแรงมากขึ้นจาก 0.0% ในเดือนก่อน
Source: xStation5
