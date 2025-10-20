ข่าวเด่น: เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด

- เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตในเยอรมนียังอยู่ในแดนติดลบ
🇩🇪 PPI เยอรมนีชะลอตัวต่อเนื่อง – เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตยังอยู่ในแดนลบ
-
เงินเฟ้อผู้ผลิตรายเดือน (MoM) เดือนกันยายนอยู่ที่ -0.1%
(คาดการณ์ +0.1%, ครั้งก่อน -0.5%)
-
เงินเฟ้อผู้ผลิตรายปี (YoY) อยู่ที่ -1.7%
(คาดการณ์ -1.6%, ครั้งก่อน -2.2%)
-
ตัวเลขสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากผู้ผลิตยังคงชะลอลง โดยปัจจัยหลักมาจาก ราคาพลังงานลดลง -0.3%
-
หากตัดพลังงานออก PPI ทรงตัว (0.0%) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แสดงว่า “แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานจากฝั่งผู้ผลิตยังถูกควบคุมไว้ได้ดี”
รายละเอียดตามหมวดสินค้า
|หมวดสินค้า
|การเปลี่ยนแปลง
|Capital Goods
|+0.1%
|Durable Goods
|+0.1%
|Consumer Goods
|0.0%
|Intermediate Goods
|-0.1%
💬 ภาพรวม & ผลกระทบตลาด
-
รายงานนี้บ่งชี้ว่า ต้นทุนฝั่งผู้ผลิตในเยอรมนีกำลังผ่อนคลายลงต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง
-
การเคลื่อนไหวของ EURUSD อ่อนเล็กน้อย หลังข้อมูลออกมา แต่การเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในกรอบจำกัด
