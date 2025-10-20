อ่านเพิ่มเติม
14:39 · 20 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตในเยอรมนียังอยู่ในแดนติดลบ

🇩🇪 PPI เยอรมนีชะลอตัวต่อเนื่อง – เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตยังอยู่ในแดนลบ

  • เงินเฟ้อผู้ผลิตรายเดือน (MoM) เดือนกันยายนอยู่ที่ -0.1%
    (คาดการณ์ +0.1%, ครั้งก่อน -0.5%)

  • เงินเฟ้อผู้ผลิตรายปี (YoY) อยู่ที่ -1.7%
    (คาดการณ์ -1.6%, ครั้งก่อน -2.2%)

  • ตัวเลขสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากผู้ผลิตยังคงชะลอลง โดยปัจจัยหลักมาจาก ราคาพลังงานลดลง -0.3%

  • หากตัดพลังงานออก PPI ทรงตัว (0.0%) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แสดงว่า “แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานจากฝั่งผู้ผลิตยังถูกควบคุมไว้ได้ดี”

รายละเอียดตามหมวดสินค้า

หมวดสินค้า การเปลี่ยนแปลง
Capital Goods +0.1%
Durable Goods +0.1%
Consumer Goods 0.0%
Intermediate Goods -0.1%

💬 ภาพรวม & ผลกระทบตลาด

  • รายงานนี้บ่งชี้ว่า ต้นทุนฝั่งผู้ผลิตในเยอรมนีกำลังผ่อนคลายลงต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง

  • การเคลื่อนไหวของ EURUSD อ่อนเล็กน้อย หลังข้อมูลออกมา แต่การเปลี่ยนแปลงยังอยู่ในกรอบจำกัด

 

 

22 ตุลาคม 2025, 15:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
22 ตุลาคม 2025, 14:29

ข่าวเด่น: เงินปอนด์ร่วงต่อ หลังเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาด
22 ตุลาคม 2025, 14:27

สรุปข่าวเช้า
22 ตุลาคม 2025, 09:12

Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก