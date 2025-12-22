ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตลาดจับตาก่อนวันหยุด — ข้อมูล PPI ของอิตาลี อยู่เบื้องหลัง

สัญญาฟิวเจอร์สชี้ไปที่การเปิดตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้ในแดนบวก โดย สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และเอเชีย ทำผลงานได้ดีที่สุดในขณะนี้ ขณะที่สัญญายุโรปก็ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงในช่วงเช้า
ด้านข่าวสาร ตลาดจับตาการตัดสินใจของ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม นอกจากนี้ ปัญหา เรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลา ยังคงอยู่เบื้องหลัง ซึ่งช่วยหนุนสัญญาที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยมีการประกาศที่น่าสนใจเพียงรายการเดียวคือ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของอิตาลี ประจำเดือนพฤศจิกายน
ตารางเวลาสำหรับวันนี้ (เวลายุโรปกลาง CET):
-
10:00 – โปแลนด์: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายน (คาดการณ์: 3.8% y/y, ก่อนหน้า: 5.5% y/y)
-
10:00 – อิตาลี: ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน (ก่อนหน้า: 0.1% y/y)
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
สรุปข่าวเช้า
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส