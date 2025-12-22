อ่านเพิ่มเติม
15:27 · 22 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตลาดจับตาก่อนวันหยุด — ข้อมูล PPI ของอิตาลี อยู่เบื้องหลัง

สัญญาฟิวเจอร์สชี้ไปที่การเปิดตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้ในแดนบวก โดย สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐฯ และเอเชีย ทำผลงานได้ดีที่สุดในขณะนี้ ขณะที่สัญญายุโรปก็ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงในช่วงเช้า

ด้านข่าวสาร ตลาดจับตาการตัดสินใจของ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม นอกจากนี้ ปัญหา เรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลา ยังคงอยู่เบื้องหลัง ซึ่งช่วยหนุนสัญญาที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยมีการประกาศที่น่าสนใจเพียงรายการเดียวคือ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของอิตาลี ประจำเดือนพฤศจิกายน

ตารางเวลาสำหรับวันนี้ (เวลายุโรปกลาง CET):

  • 10:00 – โปแลนด์: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายน (คาดการณ์: 3.8% y/y, ก่อนหน้า: 5.5% y/y)

  • 10:00 – อิตาลี: ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน (ก่อนหน้า: 0.1% y/y)

