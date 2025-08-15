อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: PPI สหรัฐฯ พุ่งเกินคาด 📈 EUR/USD อ่อนค่า

09:40 15 สิงหาคม 2025

เวลา 01:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม

  • Core PPI: จริง 0.9% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM

  • Core PPI: จริง 3.7% YoY; คาดการณ์ 2.9% YoY; ก่อนหน้า 2.6% YoY

  • PPI ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง: จริง 2.8% YoY; ก่อนหน้า 2.5% YoY

  • PPI ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง: จริง 0.6% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM

  • PPI: จริง 3.3% YoY; คาดการณ์ 2.5% YoY; ก่อนหน้า 2.4% YoY

  • PPI: จริง 0.9% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM

เวลา 01:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลการจ้างงาน

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: จริง 224K; คาดการณ์ 225K; ก่อนหน้า 227K

  • ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์: จริง 221.75K; ก่อนหน้า 221.00K

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง: จริง 1,953K; คาดการณ์ 1,960K; ก่อนหน้า 1,968K

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาควันนี้โดยรวมสนับสนุนจุดยืนปัจจุบันของเฟด สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง ดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาสูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก ทำให้ตัวเลขอ่อนแอของเดือนก่อนที่เคยชี้ว่าภาษีมีผลต่อราคาสินค้าผู้ผลิตจำกัดนั้นถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกัน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงทรงตัว โดยตัวเลขรวมลดลงมากกว่าที่คาด

 

Source: xStation5

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

 17:14

 13:14

