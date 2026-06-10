Bitcoin ดูเหมือนจะ “ราคาถูก” ลงแล้ว แต่จุดต่ำสุดมาถึงแล้วหรือยัง? ตลาดคริปโตกำลังรอปัจจัยกระตุ้น (Catalyst) ใหม่

Bitcoin ดูเหมือนถูก แต่จุดต่ำสุดมาถึงแล้วหรือยัง? ตลาดคริปโตรอปัจจัยกระตุ้น
ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงกดดัน Bitcoin ต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ วันนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีต่อราคา BTC แต่ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดในช่วงก่อนหน้าได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตโดยรวมมากขึ้น
หลังจากปรับตัวลงประมาณ 50% จากจุดสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 Bitcoin เริ่มดูเหมือน “ถูก” เมื่อประเมินจากตัวชี้วัด On-chain หลายตัว รวมถึงข้อมูลจาก Grayscale อย่างไรก็ตาม ระดับมูลค่าปัจจุบันยังไม่เข้าสู่โซน “Discount ลึก” แบบเดียวกับจุดต่ำสุดในรอบตลาดขาลงก่อนหน้า และไม่มีหลักประกันว่ารอบนี้จะต้องซ้ำรูปแบบเดิมของตลาดหมีในอดีต
เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ
แนวโน้มด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ดูแย่ลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคืบหน้าของ CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโตเริ่มชะลอตัว ทำให้ตลาดตั้งคำถามต่อทิศทางการกำกับดูแลที่เป็นมิตรกับคริปโตในอนาคต
ความไม่แน่นอนของร่างกฎหมายอาจเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรส เนื่องจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผลการเลือกตั้งที่เอียงไปทางเดโมแครตอาจถูกมองว่าไม่เอื้อต่อตลาดคริปโต
Galaxy Digital ได้ปรับลดโอกาสการผ่านของ CLARITY Act ลงจาก 75% เหลือ 60% โดยอ้างถึงจำนวนวันทำงานของวุฒิสภาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดและความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่
เงินเฟ้อคือความเสี่ยงหลัก ไม่ใช่กฎระเบียบ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อ Bitcoin ในปัจจุบันยังคงเป็น “เงินเฟ้อ” มากกว่าประเด็นด้านกฎระเบียบ
แม้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงไม่ได้เพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยโดยตรง แต่จะจำกัดความสามารถของ Fed ในการเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งต่างจากช่วงต้นปีที่ตลาดคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยแทบจะเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
การ repricing ของความคาดหวังดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กดดันราคา Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา
หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป ราคาน้ำมันที่สูงอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3–4 ในทางกลับกัน หากเกิดข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน อาจกลายเป็น catalyst เชิงบวกที่ช่วยหนุนทั้ง Bitcoin และบรรยากาศตลาดโดยรวม
Bitcoin ถูกแล้ว แต่จะถูกลงอีกไหม?
ในรอบตลาดก่อนหน้า Bitcoin เคยปรับตัวลงลึกกว่านี้มากในช่วง bottom ซึ่งสอดคล้องกับโซน valuation ที่ “น่าสนใจมากกว่า” ในเชิง on-chain ดังนั้น ปัจจุบันยังไม่ใช่สภาวะ capitulation แบบชัดเจนเหมือนในอดีต
ช่วงวิกฤต COVID-19 และการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 เคยให้จุดเข้าซื้อที่ชัดเจนกว่า แต่ในขณะเดียวกัน นักลงทุนในตอนนั้นก็ยังคาดว่าราคาจะลงลึกกว่านั้นเช่นกัน
แม้สภาวะปัจจุบันยังไม่ใช่ “จุด panic สูงสุด” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจำเป็นต้องเกิด capitulation แบบรุนแรงเสมอไปเพื่อสร้างจุดต่ำสุด
อีกปัจจัยคือรอบขาขึ้นของ Bitcoin ระหว่างปี 2024–2026 ให้ผลตอบแทนที่ “เล็กกว่า” รอบปี 2017 และ 2021 ซึ่งอาจทำให้ correction รอบนี้มีความลึกน้อยลงด้วย
นอกจากนี้ โครงสร้างตลาดปัจจุบันยังแข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะไม่มีเหตุการณ์ “Black Swan” ใหญ่แบบ Terra/Luna หรือ FTX อีกทั้ง leverage ส่วนเกินถูกล้างออกไปแล้วบางส่วน
🏦 ปัจจัยสนับสนุน: ETF และสถาบัน
Spot Bitcoin ETF กลายเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่ไม่มีในรอบก่อนหน้า โดยกระแสเงินไหลเข้าสุทธิยังคงเป็นบวก ซึ่งช่วยลดแรงกดดันฝั่งขายในตลาดได้บางส่วน
ในขณะเดียวกัน บริษัทอย่าง Strategy ยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีแรงกดดันด้านหนี้สินในระยะสั้น โดยกำหนดชำระหนี้สำคัญอยู่ในช่วงปี 2028–2029
หากในอนาคต Strategy ต้องขาย BTC จริงเพื่อเสริมสภาพคล่อง อาจเป็นสัญญาณของตลาดหมีที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ และทำลายรูปแบบ cycle 4 ปีแบบดั้งเดิม
📊 มุมมองเทคนิค (D1)
ในเชิงเทคนิค Bitcoin ได้เกิดแรงขายรอบที่สามตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง 2025 โดยมีขนาดใกล้เคียงกับรอบก่อนหน้า
หากรูปแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แนวรับสำคัญถัดไปอาจอยู่บริเวณ $55,000
🔎 สรุป
Bitcoin อยู่ในโซน “ดูเหมือนถูก” แต่ยังไม่ถึงระดับ capitulation แบบรอบล่างสุดในอดีต
ตลาดกำลังอยู่ในช่วง “ขาด catalyst” มากกว่าการพังทลายของโครงสร้าง
ปัจจัยสำคัญต่อไปจะมาจาก:
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เงินเฟ้อและนโยบาย Fed
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ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
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กระแสเงิน ETF
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พัฒนาการด้านกฎระเบียบสหรัฐฯ
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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