  
22:35 · 10 มิถุนายน 2026

Bitcoin ดูเหมือนจะ “ราคาถูก” ลงแล้ว แต่จุดต่ำสุดมาถึงแล้วหรือยัง? ตลาดคริปโตกำลังรอปัจจัยกระตุ้น (Catalyst) ใหม่

Bitcoin ดูเหมือนถูก แต่จุดต่ำสุดมาถึงแล้วหรือยัง? ตลาดคริปโตรอปัจจัยกระตุ้น

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงกดดัน Bitcoin ต่อเนื่อง แม้ว่าตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ วันนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีต่อราคา BTC แต่ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดในช่วงก่อนหน้าได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตโดยรวมมากขึ้น

หลังจากปรับตัวลงประมาณ 50% จากจุดสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 Bitcoin เริ่มดูเหมือน “ถูก” เมื่อประเมินจากตัวชี้วัด On-chain หลายตัว รวมถึงข้อมูลจาก Grayscale อย่างไรก็ตาม ระดับมูลค่าปัจจุบันยังไม่เข้าสู่โซน “Discount ลึก” แบบเดียวกับจุดต่ำสุดในรอบตลาดขาลงก่อนหน้า และไม่มีหลักประกันว่ารอบนี้จะต้องซ้ำรูปแบบเดิมของตลาดหมีในอดีต

 เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ

แนวโน้มด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ดูแย่ลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคืบหน้าของ CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโตเริ่มชะลอตัว ทำให้ตลาดตั้งคำถามต่อทิศทางการกำกับดูแลที่เป็นมิตรกับคริปโตในอนาคต

ความไม่แน่นอนของร่างกฎหมายอาจเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรส เนื่องจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผลการเลือกตั้งที่เอียงไปทางเดโมแครตอาจถูกมองว่าไม่เอื้อต่อตลาดคริปโต

Galaxy Digital ได้ปรับลดโอกาสการผ่านของ CLARITY Act ลงจาก 75% เหลือ 60% โดยอ้างถึงจำนวนวันทำงานของวุฒิสภาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดและความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังดำเนินอยู่

 เงินเฟ้อคือความเสี่ยงหลัก ไม่ใช่กฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อ Bitcoin ในปัจจุบันยังคงเป็น “เงินเฟ้อ” มากกว่าประเด็นด้านกฎระเบียบ

แม้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงไม่ได้เพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยโดยตรง แต่จะจำกัดความสามารถของ Fed ในการเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งต่างจากช่วงต้นปีที่ตลาดคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยแทบจะเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

การ repricing ของความคาดหวังดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กดดันราคา Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา

หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป ราคาน้ำมันที่สูงอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3–4 ในทางกลับกัน หากเกิดข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน อาจกลายเป็น catalyst เชิงบวกที่ช่วยหนุนทั้ง Bitcoin และบรรยากาศตลาดโดยรวม

 Bitcoin ถูกแล้ว แต่จะถูกลงอีกไหม?

ในรอบตลาดก่อนหน้า Bitcoin เคยปรับตัวลงลึกกว่านี้มากในช่วง bottom ซึ่งสอดคล้องกับโซน valuation ที่ “น่าสนใจมากกว่า” ในเชิง on-chain ดังนั้น ปัจจุบันยังไม่ใช่สภาวะ capitulation แบบชัดเจนเหมือนในอดีต

ช่วงวิกฤต COVID-19 และการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 เคยให้จุดเข้าซื้อที่ชัดเจนกว่า แต่ในขณะเดียวกัน นักลงทุนในตอนนั้นก็ยังคาดว่าราคาจะลงลึกกว่านั้นเช่นกัน

แม้สภาวะปัจจุบันยังไม่ใช่ “จุด panic สูงสุด” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจำเป็นต้องเกิด capitulation แบบรุนแรงเสมอไปเพื่อสร้างจุดต่ำสุด

อีกปัจจัยคือรอบขาขึ้นของ Bitcoin ระหว่างปี 2024–2026 ให้ผลตอบแทนที่ “เล็กกว่า” รอบปี 2017 และ 2021 ซึ่งอาจทำให้ correction รอบนี้มีความลึกน้อยลงด้วย

นอกจากนี้ โครงสร้างตลาดปัจจุบันยังแข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะไม่มีเหตุการณ์ “Black Swan” ใหญ่แบบ Terra/Luna หรือ FTX อีกทั้ง leverage ส่วนเกินถูกล้างออกไปแล้วบางส่วน

🏦 ปัจจัยสนับสนุน: ETF และสถาบัน

Spot Bitcoin ETF กลายเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่ไม่มีในรอบก่อนหน้า โดยกระแสเงินไหลเข้าสุทธิยังคงเป็นบวก ซึ่งช่วยลดแรงกดดันฝั่งขายในตลาดได้บางส่วน

ในขณะเดียวกัน บริษัทอย่าง Strategy ยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีแรงกดดันด้านหนี้สินในระยะสั้น โดยกำหนดชำระหนี้สำคัญอยู่ในช่วงปี 2028–2029

หากในอนาคต Strategy ต้องขาย BTC จริงเพื่อเสริมสภาพคล่อง อาจเป็นสัญญาณของตลาดหมีที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ และทำลายรูปแบบ cycle 4 ปีแบบดั้งเดิม

📊 มุมมองเทคนิค (D1)

ในเชิงเทคนิค Bitcoin ได้เกิดแรงขายรอบที่สามตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง 2025 โดยมีขนาดใกล้เคียงกับรอบก่อนหน้า

หากรูปแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แนวรับสำคัญถัดไปอาจอยู่บริเวณ $55,000

🔎 สรุป

Bitcoin อยู่ในโซน “ดูเหมือนถูก” แต่ยังไม่ถึงระดับ capitulation แบบรอบล่างสุดในอดีต
ตลาดกำลังอยู่ในช่วง “ขาด catalyst” มากกว่าการพังทลายของโครงสร้าง

ปัจจัยสำคัญต่อไปจะมาจาก:

  • เงินเฟ้อและนโยบาย Fed

  • ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

  • กระแสเงิน ETF

  • พัฒนาการด้านกฎระเบียบสหรัฐฯ

Wykres ceny Bitcoina na interwale dziennym.

Source: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB

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