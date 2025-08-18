อ่านเพิ่มเติม

ประเด็นสำคัญก่อนการประชุมสุดยอด ทรัมป์–ปูติน ที่อลาสกา

09:34 18 สิงหาคม 2025

การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์–ปูติน จะมีขึ้นวันนี้ เวลา 19:00 GMT ณ ฐานทัพในอลาสกา โดยมีเป้าหมายหลักคือการเจรจา หยุดยิงในสงครามยูเครน
อย่างไรก็ตาม โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ไม่ได้รับเชิญ และกังวลว่าการเจรจาอาจนำไปสู่ “การแช่แข็งความขัดแย้ง” พร้อมการยอมรับโดยพฤตินัยต่อการควบคุมของรัสเซียเหนือพื้นที่ราว 1/5 ของยูเครน

  • ทำเนียบเครมลิน ระบุว่า การเจรจาอาจใช้เวลาอย่างน้อย 6–7 ชั่วโมง และคาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจาก “การเจรจาอลาสกา”

  • ทรัมป์ กล่าวต่อสื่อว่าจะ “กดดัน” ปูตินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และประเมินความเสี่ยงการล้มเหลวของการประชุมไว้เพียง 25%

  • ตลาดหุ้นยุโรป โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มกลาโหม ร่วงลงวันนี้ จากความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ของการหยุดยิง

มุมมองและเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย

  • ทรัมป์: ต้องการเสริมภาพลักษณ์ “ผู้สร้างสันติภาพโลก” และมุ่งสู่รางวัล โนเบลสาขาสันติภาพ เขามักเรียกสงครามนี้ว่า “การนองเลือด” ที่เสี่ยงต่อการลุกลาม

  • ปูติน: ได้ภาพลักษณ์ว่า รัสเซียกลับคืนสู่เวทีการทูตระดับสูง การโดดเดี่ยวจากนานาชาติ “ล้มเหลว” และเครมลินอาจเปิดรับการประนีประนอมเพราะภาระทางเศรษฐกิจและต้นทุนสงคราม

แนวทางประนีประนอมที่เป็นไปได้

  • แช่แข็งแนวรบตามสถานการณ์ปัจจุบัน

  • รับประกันว่าจะไม่ละเมิดพรมแดนด้านตะวันออกของ NATO

  • ยกเลิกบางส่วนของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

รัสเซีย หวังหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่ม รวมถึงการเก็บภาษีน้ำมันส่งออก ซึ่งจะกระทบผู้ซื้อหลักอย่าง จีนและอินเดีย ขณะเดียวกัน ปูตินยังแย้มความเป็นไปได้ของ ข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่ เพื่อแทนที่สนธิสัญญาฉบับปัจจุบันที่หมดอายุในกุมภาพันธ์ 2026

ยูเครน ยืนยันต้องการหลักประกันความมั่นคง และปฏิเสธการโอนดินแดนอย่างเป็นทางการให้รัสเซีย เงื่อนไขหยุดยิงที่รัสเซียเสนอในปี 2024 รวมถึงการถอนกำลังยูเครนออกจากบางพื้นที่ใน โดเนตสก์, ซาโปริซเซีย และเคอร์ซอน รวมถึงการละทิ้งเป้าหมายเข้าร่วม NATO ซึ่งยูเครนมองว่าเป็น ความพ่ายแพ้และการยอมจำนน

ในอีกด้าน สถาบันวิจัย Institute for the Study of War (ISW) รายงานว่ากองกำลังยูเครนมีความคืบหน้าในบางทิศทาง เช่นแนวรบ Lyman แม้กองทัพรัสเซียรุกคืบในหลายแนว แต่ในบางพื้นที่ก็สูญเสียพื้นที่เช่นกัน ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่ายูเครนจะยอมรับการสูญเสียดินแดนจำนวนมากภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันหรือไม่

Source: Bloomberg L.P.

ยูเครนไม่ได้อยู่ในสถานะผู้แพ้สงคราม แต่กำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์อย่างรุนแรง

  • การยึดคืนดินแดนทั้งหมดที่รัสเซียครอบครองดูแทบเป็นไปไม่ได้ และรัสเซียก็จะไม่ถอนตัวโดยสมัครใจ

  • ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวอาจเป็น ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่น่าสนใจต่อปูติน แต่แม้เช่นนั้น กองทัพรัสเซียก็อาจยืนยันการควบคุม ภูมิภาค Donbas ที่อุดมทรัพยากรต่อไป

  • บูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน จึงได้กลายเป็น ชิปต่อรอง ในการเจรจา

ที่มา: ISW

