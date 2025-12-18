อ่านเพิ่มเติม
16:11 · 18 ธันวาคม 2025

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • สหรัฐฯ: CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค (Inflation)

  • สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย Bank of England (BOE)

  • ยูโรโซน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย European Central Bank (ECB)

เช้าวันนี้ (GMT) ตลาดจะจับตาการประกาศอัตราดอกเบี้ยจาก Bank of England (BOE) และ European Central Bank (ECB) ก่อนที่จะโฟกัสไปที่ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน

รายละเอียดตามเวลา:

  • 12:00 PM GMT – สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BOE เดือนธันวาคม

    • คาดการณ์: 3.75%; ก่อนหน้า: 4.00%

    • โหวตคงอัตรา: คาด 4; ก่อนหน้า 5

    • โหวตขึ้นอัตรา: คาด 0; ก่อนหน้า 0

    • โหวตลดอัตรา: คาด 5; ก่อนหน้า 4

  • 12:30 PM GMT – สหราชอาณาจักร: นายธนาคารกลาง Governor Bailey พูด

  • 01:15 PM GMT – ยูโรโซน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB เดือนธันวาคม

    • คาดการณ์: 2.15%; ก่อนหน้า: 2.15%

  • 01:15 PM GMT – ยูโรโซน: แถลงนโยบายการเงิน ECB

  • 01:30 PM GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พฤศจิกายน

    • CPI YoY: คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%

    • CPI MoM: คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%

    • Core CPI MoM: คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%

    • Core CPI YoY: คาด 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%

  • 01:30 PM GMT – สหรัฐฯ: ข้อมูลการจ้างงาน

    • การเรียกร้องสวัสดิการต่อเนื่อง: คาด 1,930K; ก่อนหน้า 1,838K

    • การเรียกร้องสวัสดิการเฉลี่ย 4 สัปดาห์: ก่อนหน้า 216.75K

    • การเรียกร้องสวัสดิการเริ่มต้น: คาด 224K; ก่อนหน้า 236K

📌 เหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้าง ความผันผวนสูงทั้งตลาดหุ้น ค่าเงิน และตลาดพันธบัตร

 

19 ธันวาคม 2025, 16:19

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
19 ธันวาคม 2025, 08:59

JPY – ตลาดระงับหายใจก่อนการประชุม BoJ
19 ธันวาคม 2025, 08:46

ECB conference (LIVE)
19 ธันวาคม 2025, 08:44

BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก