-
-
-
-
-
-
เช้าวันนี้ (GMT) ตลาดจะจับตาการประกาศอัตราดอกเบี้ยจาก Bank of England (BOE) และ European Central Bank (ECB) ก่อนที่จะโฟกัสไปที่ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน
รายละเอียดตามเวลา:
-
12:00 PM GMT – สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BOE เดือนธันวาคม
-
คาดการณ์: 3.75%; ก่อนหน้า: 4.00%
-
โหวตคงอัตรา: คาด 4; ก่อนหน้า 5
-
โหวตขึ้นอัตรา: คาด 0; ก่อนหน้า 0
-
โหวตลดอัตรา: คาด 5; ก่อนหน้า 4
-
-
12:30 PM GMT – สหราชอาณาจักร: นายธนาคารกลาง Governor Bailey พูด
-
01:15 PM GMT – ยูโรโซน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB เดือนธันวาคม
-
คาดการณ์: 2.15%; ก่อนหน้า: 2.15%
-
-
01:15 PM GMT – ยูโรโซน: แถลงนโยบายการเงิน ECB
-
01:30 PM GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พฤศจิกายน
-
CPI YoY: คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%
-
CPI MoM: คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%
-
Core CPI MoM: คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%
-
Core CPI YoY: คาด 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%
-
-
01:30 PM GMT – สหรัฐฯ: ข้อมูลการจ้างงาน
-
การเรียกร้องสวัสดิการต่อเนื่อง: คาด 1,930K; ก่อนหน้า 1,838K
-
การเรียกร้องสวัสดิการเฉลี่ย 4 สัปดาห์: ก่อนหน้า 216.75K
-
การเรียกร้องสวัสดิการเริ่มต้น: คาด 224K; ก่อนหน้า 236K
-
📌 เหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้าง ความผันผวนสูงทั้งตลาดหุ้น ค่าเงิน และตลาดพันธบัตร
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
JPY – ตลาดระงับหายใจก่อนการประชุม BoJ
ECB conference (LIVE)
BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌