ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลสำคัญจากเยอรมนีและตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ

บรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าถูกกดดันจากความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับ แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนและการที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนกำลังประเมินข้อมูล PMI ที่ออกมาแบบผสมเมื่อวานนี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางต่าง ๆ
วันนี้ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยุโรปหลายรายการ โดยเฉพาะ ตัวเลข GDP เยอรมนีฉบับสุดท้ายและดัชนี Ifo Business Climate ก่อนที่ความสนใจจะย้ายไปยังสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและ Conference Board Consumer Confidence Index โดยข้อมูลเหล่านี้อาจกระตุ้นความผันผวนใน EUR/USD และดัชนีหุ้นวอลล์สตรีท
ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชีย
- ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม ซึ่งสะท้อนว่า RBA ยังคงจับตาเงินเฟ้ออย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในตลาดแรงงาน
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 08:00 เยอรมนี – GDP ไตรมาส 2 (q/q) ฉบับสุดท้าย: ล่าสุด 0.3% | คาดการณ์ 0.2% | ครั้งก่อน 0.4%
- 08:00 เยอรมนี – GDP ฉบับสุดท้าย (n.s.a., y/y): ล่าสุด 1.0% | คาดการณ์ 0.9% | ครั้งก่อน 0.8%
- 08:45 ฝรั่งเศส – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค: คาดการณ์ 87 | ครั้งก่อน 86
- 09:30 สวีเดน – รายงานการประชุม Riksbank
- 09:30 โปแลนด์ – อัตราการว่างงาน: คาดการณ์ 5.9% | ครั้งก่อน 5.8%
- 10:00 เยอรมนี – ดัชนี Ifo Business Climate: คาดการณ์ 87.1 | ครั้งก่อน 86.6
- 14:00 ฮังการี – มติอัตราดอกเบี้ย: คาดการณ์ 5.50% | ครั้งก่อน 5.75%
- 14:00 สหรัฐฯ – Tom Barkin ประธาน Richmond Fed กล่าวสุนทรพจน์
- 16:00 สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่: คาดการณ์ 620K | ครั้งก่อน 628K
- 16:00 สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board: คาดการณ์ 90.2 | ครั้งก่อน 90.8
- 16:00 สหรัฐฯ – Richmond Fed Manufacturing Index: คาดการณ์ 7 | ครั้งก่อน 5
- 22:00 สหรัฐฯ – Tom Barkin ประธาน Richmond Fed กล่าวสุนทรพจน์
- 22:40 สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก API: คาดการณ์ +0.5 ล้านบาร์เรล | ครั้งก่อน -0.33 ล้านบาร์เรล
3 ตลาดที่ต้องจับตา
- EUR/USD – เป็นหนึ่งในคู่เงินที่ต้องจับตา จากข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีในช่วงเช้า ทั้ง GDP และดัชนี Ifo Business Climate ก่อนเข้าสู่ช่วงบ่ายที่ตลาดจะประเมินข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ
- DAX (DE40) – มีแนวโน้มตอบสนองต่อดัชนี Ifo Business Climate และ GDP เยอรมนีฉบับสุดท้าย ซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
- น้ำมันดิบ (WTI/Brent) – ตลาดจะจับตารายงานสต็อกน้ำมันจาก API ในช่วงค่ำ ควบคู่ไปกับมุมมองต่อแนวโน้มอุปสงค์ในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก
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