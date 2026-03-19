ปฏิทินเศรษฐกิจ: ชุดการตัดสินใจของธนาคารกลางในยุโรป 🔔

ในยุโรป ความสนใจของตลาดขณะนี้มุ่งไปที่การตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลาง 3 แห่ง เริ่มจาก ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คาดว่า SNB จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% เพื่อสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดและเงินฟรังก์สวิสที่ยังแข็งค่าต่อไป ผู้กำหนดนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการผ่อนคลายแบบไม่ปกติให้นานที่สุด โดยพึ่งพาการแทรกแซงค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพและรอให้เงินเฟ้อฟื้นตัว
ต่อมาคือการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตลาดแทบจะคาดการณ์เต็มที่ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% จุดสนใจสำคัญคือสัดส่วนการลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจสะท้อนความแตกแยกภายในระหว่างฝ่าย Hawk (เข้มงวด) และ Dove (ผ่อนคลาย) แม้ว่าสมาชิกบางคนจะโน้มไปทางผ่อนคลาย แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของเงินเฟ้ออาจทำให้ธนาคารยังคงระมัดระวัง
สุดท้าย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจ เมื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง — ส่วนหนึ่งมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง — ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ยังอาจรักษาท่าที Hawkish
ปฏิทินเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดี 19 มี.ค.
08:00 GMT - ข้อมูลค่าจ้างสหราชอาณาจักร
08:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย SNB
08:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย Riksbank
09:00 GMT - ข้อมูลค่าจ้างโปแลนด์
09:00 GMT - แถลงข่าว SNB
12:00 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoE
13:15 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB
13:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย CNB
13:45 GMT - แถลงข่าว ECB (Lagarde)
14:30 GMT - ข้อมูลปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ
การแถลงข่าวของประธาน European Central Bank Christine Lagarde
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง
US100 ร่วงหลังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง 🚩