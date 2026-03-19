14:27 · 19 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ชุดการตัดสินใจของธนาคารกลางในยุโรป 🔔

ในยุโรป ความสนใจของตลาดขณะนี้มุ่งไปที่การตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลาง 3 แห่ง เริ่มจาก ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คาดว่า SNB จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% เพื่อสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดและเงินฟรังก์สวิสที่ยังแข็งค่าต่อไป ผู้กำหนดนโยบายพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการผ่อนคลายแบบไม่ปกติให้นานที่สุด โดยพึ่งพาการแทรกแซงค่าเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพและรอให้เงินเฟ้อฟื้นตัว

ต่อมาคือการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตลาดแทบจะคาดการณ์เต็มที่ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% จุดสนใจสำคัญคือสัดส่วนการลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจสะท้อนความแตกแยกภายในระหว่างฝ่าย Hawk (เข้มงวด) และ Dove (ผ่อนคลาย) แม้ว่าสมาชิกบางคนจะโน้มไปทางผ่อนคลาย แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของเงินเฟ้ออาจทำให้ธนาคารยังคงระมัดระวัง

สุดท้าย ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจ เมื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง — ส่วนหนึ่งมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง — ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย แต่ยังอาจรักษาท่าที Hawkish

ปฏิทินเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดี 19 มี.ค.

  • 08:00 GMT - ข้อมูลค่าจ้างสหราชอาณาจักร

  • 08:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย SNB

  • 08:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย Riksbank

  • 09:00 GMT - ข้อมูลค่าจ้างโปแลนด์

  • 09:00 GMT - แถลงข่าว SNB

  • 12:00 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BoE

  • 13:15 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ECB

  • 13:30 GMT - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย CNB

  • 13:45 GMT - แถลงข่าว ECB (Lagarde)

  • 14:30 GMT - ข้อมูลปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ EIA ของสหรัฐฯ

