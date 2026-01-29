อ่านเพิ่มเติม
15:11 · 29 มกราคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนและคำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐ 📈

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – Macro Calendar

สัปดาห์นี้ตลาดมีความผันผวนสูง แต่วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา
อย่างไรก็ตาม ควรจับตา รายงานสหรัฐเกี่ยวกับดุลการค้าและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน/โรงงาน

  • ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลทรัมป์เน้นลด Trade Deficit

  • เดือนก่อนหน้านี้ (ตุลาคม) ขาดดุลต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2008

นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจ นักลงทุนหุ้นยังติดตาม ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

  • ก่อนเปิดตลาด: SAP และ Lockheed Martin

  • หลังปิดตลาด: Apple

ปฏิทินรายวัน (GMT)

  • ก่อนเปิดตลาด – รายงานผลประกอบการ SAP, Lockheed Martin

  • 08:30 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสวีเดน

  • 13:30 – US Jobless Claims, Factory Orders, Wholesale Inventories, Trade Balance

  • 15:30 – ข้อมูล EIA US Natural Gas Inventories

  • หลังปิดตลาด – รายงานผลประกอบการ Apple

30 มกราคม 2026, 14:43

ปฏิทินเศรษฐกิจ 30 ม.ค.
30 มกราคม 2026, 14:00

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม
29 มกราคม 2026, 15:09

สรุปข่าวเช้า
29 มกราคม 2026, 09:03

แถลงข่าว FOMC 🚨

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก