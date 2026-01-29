ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนและคำสั่งซื้อโรงงานสหรัฐ 📈

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ – Macro Calendar
สัปดาห์นี้ตลาดมีความผันผวนสูง แต่วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา
อย่างไรก็ตาม ควรจับตา รายงานสหรัฐเกี่ยวกับดุลการค้าและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน/โรงงาน
-
ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลทรัมป์เน้นลด Trade Deficit
-
เดือนก่อนหน้านี้ (ตุลาคม) ขาดดุลต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2008
นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจ นักลงทุนหุ้นยังติดตาม ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
-
ก่อนเปิดตลาด: SAP และ Lockheed Martin
-
หลังปิดตลาด: Apple
ปฏิทินรายวัน (GMT)
-
ก่อนเปิดตลาด – รายงานผลประกอบการ SAP, Lockheed Martin
-
08:30 – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสวีเดน
-
13:30 – US Jobless Claims, Factory Orders, Wholesale Inventories, Trade Balance
-
15:30 – ข้อมูล EIA US Natural Gas Inventories
-
หลังปิดตลาด – รายงานผลประกอบการ Apple