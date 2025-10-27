อ่านเพิ่มเติม
14:45 · 27 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ : เฟดประกาศอัตราดอกเบี้ย – วันพุธนี้

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • เฟด (Fed) เตรียมประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ

  • พร้อมกันนี้จะมีการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ได้แก่:
    ECB – ธนาคารกลางยุโรป
    BOJ – ธนาคารกลางญี่ปุ่น
    BOC – ธนาคารกลางแคนาดา

เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่น่าสนใจในตลาดการเงิน
แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้จะเกือบว่างเปล่า แต่เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญหลายรายการกำลังรออยู่ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธ
หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดได้ประเมินเต็มที่แล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งติดต่อกันในการประชุม 2 ครั้งถัดไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดจับตามากกว่า คือถ้อยแถลงของเฟด และความเป็นไปได้ที่เฟดจะประกาศยุติการลดขนาดงบดุล (QT)

ในสัปดาห์นี้ เรายังคาดว่าจะมีการตัดสินใจนโยบายการเงินจาก ECB, BOJ และ BOC
และในวันพฤหัสบดี ทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน โดยตลาดคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าเกิดขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม

  • ตลอดวัน – ทรัมป์พบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ

  • 09:15 น. – ออสเตรเลีย: คำกล่าวของ Bullock จาก RBA

  • 10:00 น. – เยอรมนี: ข้อมูล IFO เดือนตุลาคม

  • 15:30 น. – สหรัฐ: ดัชนีการผลิต Dallas Fed เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม

  • 15:00 น. – สหรัฐ: ข้อมูล CB เดือนตุลาคม

  • 15:00 น. – สหรัฐ: ดัชนีภาคการผลิต Richmond เดือนตุลาคม

  • 21:40 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบจาก API

วันพุธที่ 29 ตุลาคม

  • 01:30 น. – ออสเตรเลีย: ข้อมูล CPI ไตรมาส 3

  • 14:45 น. – แคนาดา: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC

  • 15:30 น. – แคนาดา: แถลงข่าวหลังการประชุม BoC

  • 16:30 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกน้ำมันจาก EIA

  • 19:00 น. – สหรัฐ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed

  • 19:30 น. – สหรัฐ: การแถลงข่าวโดยเจอโรม พาวเวลล์

  • หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด – ผลประกอบการของ Meta, Alphabet, Microsoft

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม

  • ตลอดวัน – การพบกันระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

  • 00:00 น. – ญี่ปุ่น: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ

  • 11:00 น. – ยูโรโซน: รายงาน GDP ไตรมาส 3

  • 14:00 น. – เยอรมนี: รายงาน CPI เดือนตุลาคม

  • 14:15 น. – ยูโรโซน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB

  • 15:30 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA

  • หลังตลาดสหรัฐปิด – ผลประกอบการของ Apple และ Amazon

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม

  • 00:30 น. – ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อพื้นที่โตเกียว

  • 00:50 น. – ญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน

  • 02:30 น. – จีน: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม

  • 08:00 น. – เยอรมนี: ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน

  • 10:00 น. – โปแลนด์: ข้อมูล CPI เดือนตุลาคม

  • 11:00 น. – ยูโรโซน: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

29 ตุลาคม 2025, 16:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
29 ตุลาคม 2025, 15:21

ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
29 ตุลาคม 2025, 15:03

ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪
29 ตุลาคม 2025, 11:47

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์🗽

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก