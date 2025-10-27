ปฏิทินเศรษฐกิจ : เฟดประกาศอัตราดอกเบี้ย – วันพุธนี้

-
เฟด (Fed) เตรียมประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ
พร้อมกันนี้จะมีการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ได้แก่:
• ECB – ธนาคารกลางยุโรป
• BOJ – ธนาคารกลางญี่ปุ่น
• BOC – ธนาคารกลางแคนาดา
เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่น่าสนใจในตลาดการเงิน
แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้จะเกือบว่างเปล่า แต่เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญหลายรายการกำลังรออยู่ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธ
หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดได้ประเมินเต็มที่แล้วว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งติดต่อกันในการประชุม 2 ครั้งถัดไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดจับตามากกว่า คือถ้อยแถลงของเฟด และความเป็นไปได้ที่เฟดจะประกาศยุติการลดขนาดงบดุล (QT)
ในสัปดาห์นี้ เรายังคาดว่าจะมีการตัดสินใจนโยบายการเงินจาก ECB, BOJ และ BOC
และในวันพฤหัสบดี ทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน โดยตลาดคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าเกิดขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม
ตลอดวัน – ทรัมป์พบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ
09:15 น. – ออสเตรเลีย: คำกล่าวของ Bullock จาก RBA
10:00 น. – เยอรมนี: ข้อมูล IFO เดือนตุลาคม
15:30 น. – สหรัฐ: ดัชนีการผลิต Dallas Fed เดือนตุลาคม
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม
15:00 น. – สหรัฐ: ข้อมูล CB เดือนตุลาคม
15:00 น. – สหรัฐ: ดัชนีภาคการผลิต Richmond เดือนตุลาคม
21:40 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบจาก API
วันพุธที่ 29 ตุลาคม
01:30 น. – ออสเตรเลีย: ข้อมูล CPI ไตรมาส 3
14:45 น. – แคนาดา: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC
15:30 น. – แคนาดา: แถลงข่าวหลังการประชุม BoC
16:30 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกน้ำมันจาก EIA
19:00 น. – สหรัฐ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed
19:30 น. – สหรัฐ: การแถลงข่าวโดยเจอโรม พาวเวลล์
หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด – ผลประกอบการของ Meta, Alphabet, Microsoft
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม
ตลอดวัน – การพบกันระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
00:00 น. – ญี่ปุ่น: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ
11:00 น. – ยูโรโซน: รายงาน GDP ไตรมาส 3
14:00 น. – เยอรมนี: รายงาน CPI เดือนตุลาคม
14:15 น. – ยูโรโซน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB
15:30 น. – สหรัฐ: ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA
หลังตลาดสหรัฐปิด – ผลประกอบการของ Apple และ Amazon
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม
00:30 น. – ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อพื้นที่โตเกียว
00:50 น. – ญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
02:30 น. – จีน: ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
08:00 น. – เยอรมนี: ยอดค้าปลีกเดือนกันยายน
10:00 น. – โปแลนด์: ข้อมูล CPI เดือนตุลาคม
11:00 น. – ยูโรโซน: เงินเฟ้อเดือนตุลาคม
ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์🗽